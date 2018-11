Eurolega | Milano cade a Barcellona

Eurolega – Risultati e classifica dopo le partite della 9ª giornata : Milano resta in zona Playoff! : Nonostante la sconfitta a Barcellona, l’Olimpia Milano resta ancora in zona Playoff: Risultati e classifica dopo la 9ª giornata di Eurolega Due giorni di grande basket in giro per l’Europa con gli 8 emozionanti match della 9ª giornata di Eurolega. Il campionato europeo regala sempre grandi emozioni e anche qualche verdetto inatteso. Un esempio? Il primo ko stagionale del Real Madrid che crolla sul campo dell’Olympiakos nella giornata di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano dura un quarto - poi l’Olimpia cade a Barcellona : Prima sconfitta esterna in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade in casa del Barcellona per 90-80 al termine di una partita che ha visto la squadra di Pianigiani chiudere avanti il primo quarto, per poi cedere sotto i colpi dei catalani nei restanti trenta minuti, escludendo la rimonta finale a match finito. Armani Exchange apparsa molto stanca e con pochissime energie, anche per via di rotazioni molte corte (pesano le assenze di Della ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Barcellona 90-80 - terzo ko per l'AX : Barcellona-Olimpia Milano, la cronaca Milano perde subito Tarczewski per un colpo al naso ma comincia come sempre molto spavalda in attacco e con un 4/6 di squadra da tre vola sul +5 a metà periodo ,...

Risultati Eurolega 9ª giornata – Milano sconfitta a Barcellona : ok Baskonia e Buducnost - Zalgiris ko : Milano cade a Barcellona, Baskonia e Buducnost fermano Panathinaikos e CSKA Mosca, terza sconfitta consecutiva per lo Zalgiris: la classifica di Eurolega dopo i Risultati della 9ª giornata Con il poker di match del venerdì sera si conclude anche la 9ª giornata di quest’avvincente Eurolega 2018 che non smette di regalare sorprese. Pesante ko per l’Olimpia Milano che sul parquet di Barcellona trova il terzo ko della sua stagione Europea. I ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vince il Barça per 90-80 - 20 punti per Heurtel : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Barça avanti 74-54 dopo tre quarti con 15 punti di Kyle Kuric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

Basket - Eurolega : Barcellona-Milano in diretta : Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco in Catalogna : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Eurolega basket - Barcellona-Milano in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 23 novembre (ore 21.00) si gioca Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Eurolega - l’Armani Milano pronto alla sfida con il Barcellona : blaugrana favoriti per i bookies : Match ravvicinato per l’Armani Milano che, dopo aver sconfitto il Baskonia in casa, si prepara a scendere sul parquet per affrontare il Barcellona Secondo impegno settimanale per l’Armani Exchange Milano, stasera di nuovo in campo per la nona giornata di Eurolega. Dopo la sesta vittoria conquistata in casa contro il Baskonia – che è valsa l’aggancio all’Efes Istanbul al quarto posto in classifica – la ...

Barcellona-Milano - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la partita contro Vitoria, l’Olimpia Milano vola al Palau Blaugrana di Barcellona per affrontare la squadra di Svetislav Pesic, che a quasi settant’anni ancora vuole dimostrare di essere in grado di dare tanto alla pallacanestro europea. Il Barça viene dall’impegno contro il Panathinaikos ad Atene, ma anche dal successo in Liga ACB contro l’Estudiantes (nelle cui fila, fra l’altro, Alessandro Gentile ha ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano vuole stupire anche a Barcellona. L’Olimpia punta al bis settimanale : Neanche il tempo di immagazzinare la vittoria con il Baskonia Vitoria, che l’Olimpia Milano scende nuovamente in campo per la nona giornata di Eurolega. Domani sera l’Armani Exchange sarà di scena a Barcellona in quella che diventa davvero una sfida importantissima guardando la classifica. Infatti la squadra di Pianigiani si trova attualmente al quarto posto e i catalani sono indietro di una vittoria rispetto a Milano, che con una ...

Basket - Eurolega : Milano-Vitoria 93-90 : Milano strappa un altro successo nella sua ottima prima parte di Eurolega, doma Vitoria , 93-90, e resta al quarto posto in classifica, in attesa del secondo turno settimanale, venerdì a Barcellona. ...

Eurolega - Milano esulta al Forum : superato il Baskonia : Dopo il successo contro il Darussafaka, Milano centra la vittoria anche nell'ottavo turno di Eurolega contro il Baskonia con il risultato di 93-90, 27-26, 20,17, 26-25, 22-20,, arrivando a quota sei ...