Eros Ramazzotti rivela | ‘Più bella cosa non era dedicata a Michelle Hunziker’

Michelle Hunziker - quel segreto svelato solo ora da Eros Ramazzotti. Tutti spiazzati : Si è parlato molto spesso di Michelle Hunziker ultimamente, soprattutto del famoso quarto figlio (il terzo dal marito Tomaso Trussardi) che ormai da anni domina le pagine della cronaca rosa. Con una novità, però, rispetto alle solite voci sulla nuova gravidanza. Perché stavolta la conduttrice e showgirl svizzera ha ammesso che vorrebbe tanto allargare la famiglia. Col marito vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a Sole e Celeste, ma non ...

'Più bella cosa? Non era per Michelle Hunziker ma...' - Eros Ramazzotti e il retroscena sulla canzone : Esce oggi venerdì 23 novembre il nuovo album di Eros Ramazzotti 'Vita ce n'è' dedicato all'amico Pino Daniele. In un'intervista rilasciata al Messaggero Eros...

Eros Ramazzotti : «Sono pronto per un nuovo inizio - una sfida con me stesso e con il tempo» : Esce il 23 novembre Vita Ce N’è, il nuovo album di Eros Ramazzotti, quattordici nuove canzoni, in lingua italiana e spagnola. L’album in uscita in 100 paesi del mondo, è dedicato all’amico fraterno, l’artista con cui Eros ha condiviso momenti di vita personali e tantissime emozioni, Pino Daniele, ed è stato anticipato dall’omonimo singolo, che in poco più di un mese si è imposto ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane e ...

Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” : Guarda la nostra video intervista The post Eros Ramazzotti ci ha raccontato come sono nati i duetti presenti nel nuovo album “Vita ce n’è” appeared first on News Mtv Italia.

Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n’è : “Vorrei poter cambiare la musica” : Il messaggio positivo di Eros Ramazzotti nel nuovo album Vita ce n'è è rivolto a tutti coloro che vogliano cogliere i benefici di un cambio di rotta, in qualsiasi campo. La sua sfida è ancora quella di voler cambiare la musica, che oggi più che mai non gode del tempo che meriterebbe, ma è anche quella di ritrovarsi dopo un periodo di transizione nel quale si è compreso che niente può rimanere fermo ma deve seguire l'onda del cambiamento. ...

Il 23 novembre Eros Ramazzotti pubblica “Vita ce n’è” e nel 2019 sarà in tour nei 5 continenti : Milano. «Sono felice per il successo nel mondo degli altri colleghi. Quando posso sostengo tutti: Elisa me la sono portata

Eros Ramazzotti : 'I nuovi cantanti? Mi piace Ghali che la periferia l'ha vissuta davvero' : Dolce e Gabbana: in Cina parte il boicottaggio, la polemica continua - GUARDA Dopo 35 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti nel mondo, a 55 anni d'età, Eros Ramazzotti torna con un nuovo ...

Musica - Eros Ramazzotti riparte da 'Vita ce n'è' : LaPresse, - Vita ce n'è. E amore ce n'è. Eros Ramazzotti riparte così, con il quindicesimo album in studio , in uscita venerdì 23 novembre, , che rappresenta per...

Eros Ramazzotti - «Vita ce n'è» : un ritorno pieno di amore - : L'amore torna ad essere il tema centrale per Eros Ramazzotti , che presenta « Vita ce n'è », il nuovo disco in uscita il 23 novembre per Polydor in 100 Paesi al mondo , in lingua italiana e spagnola, . Si tratta del quindicesimo album in studio, e il messaggio del cantautore è chiaro: «Positività: l'amore è il centro di tutto l'ottimismo in cui si può ancora ...

Eros Ramazzotti : "Ghali? Mi piace molto. Ha vissuto la periferia. Non capisco l'incazzatura di alcuni nuovi cantanti" : Eros Ramazzotti è tornato, e l'ha fatto con un'intervista a Grazia dove parla del suo nuovo album che, per la felicità del pubblico latino che lo segue, uscirà anche in spagnolo. Non solo, ha raccontato anche di vecchi episodi che gli hanno cambiato la vita e dei nuovi cantanti italiani, che non sempre apprezza."alcuni mi piacciono, tipo Ghali che la periferia l'ha vissuta davvero. Di altri non capisco l'incazzatura", ...

Eros Ramazzotti - "Vita ce n'è"/ Il nuovo album dedicato a Pino Daniele : un duetto anche con Luis Fonsi - IlSussidiario.net : Eros Ramazzotti uscirà con il suo nuovo lavoro discografico 'Vita ce n'è' domani, venerdì 23 novembre. Dal 17 febbraio prenderà il via il tour.

Il ritorno di Eros Ramazzotti : "C'è molta vita da cantare" : Ci risiamo: Eros Ramazzotti riparte alla propria maniera. Disco pieno di collaborazioni superlusso. Tour mondiale con prevendite extralarge. Si intitola vita ce n'è proprio come il singolo che da settimane passa in tutte le radio. "Sono due anni che ci lavoro sopra", spiega lui dopo aver parcheggiato vicino agli studi una delle sue moto da mille e una multa (roba da pole position al Mugello). "A parte il cielo che minaccia sempre pioggia" è il ...

Lo dedico a Pino Daniele! Eros Ramazzotti torna con un nuovo disco : "Ci siamo conosciuti a Castrocaro nel 1981", dice Pippo Baudo. "Poi ci siamo rivisti al Festival di Sanremo nel 1984 con Terra promessa e mi disse 'vai il mondo è tuo!'", risponde Eros Ramazzotti. Insieme hanno presentato il nuovo disco Vita ce n'è che esce il 23 novembre in ben 100 paesi. E lo hanno fatto in un luogo storico come il Castello Sforzesco, la Sala della Balla, tra storia e arazzi e un'atmosfera rarefatta di silenzio ed ...

Eros Ramazzotti racconta il nuovo album 'Vita ce n'è' al Castello Sforzesco : A volte predicano bene e razzolano male, sono incazzati con il mondo e se ne vanno in giro in Ferrari. Bisogna vedere chi veramente vive quella vita. Salmo mi piace per i testi, Ghali è uno che ...