Era indagato per la morte del padre Suicida con un frontale contro un tir

Era indagato per l'omicidio del padre : Francesco Masetti muore in un incidente d'auto - forse è suicidio : Francesco Masetti era coinvolto a Bologna in un'inchiesta per omicidio volontario del padre, l'ipotesi è che lo avesse avvelenato. In un messaggio a una ex fidanzata chiede scusa per le bugie. Si è schiantato contro un camion, grave il conducente dell'altro mezzo. indagato dalla Procura di Bologna per l'omicidio del padre, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale in provincia di Parma. Francesco Masetti, 38 anni, stava percorrendo la via ...

Bologna - opEratore socio-sanitario indagato per violenza sessuale : “Abusi su un paziente” : Un operatore socio-sanitario dell'ospedale Maggiore di Bologna è indagato per violenza sessuale per una presunta molestia ai danni di un paziente che era andato al pronto soccorso con un problema a una costola. Portato a fare una radiografia, in un corridoio l'operatore avrebbe abusato dell'uomo.Continua a leggere

RicovErata per un intervento per un aneurisma perde la funzione di un braccio : indagato un medico

Morto opEraio 18enne - c'è un indagato : ANSA, - MILANO, 2 NOV - È stato indagato come atto dovuto il datore di lavoro dell'operaio diciottenne Morto per un incidente sul lavoro nel parcheggio del centro commerciale Portello, nella notte fra ...

Il boss Michele Zagaria indagato per minacce a direttore del carcere di OpEra : Solo un anno fa in un’ordinanza con cui si ordinava l’arresto di un imprenditore il gip di Napoli aveva scritto che Michele Zagaria dla carcere poteva ancora influenzare il territorio. Oggi da Milano arriva la notizia che il boss del clan dei Casalesi vengono contestati episodi di violenza e minacce in carcere anche al direttore della struttura detentiva di Milano Opera. Durante un colloquio con un medico l’uomo ha detto: ...

Caso Cucchi - l’indagine sui falsi risale le gErarchie : indagato il maggiore Soligo : C’è un altro carabiniere indagato nel filone di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi in merito ai depistaggi per coprire il pestaggio subito dal geometra 31enne. Si tratta del maggiore Luciano Soligo, all’epoca dei fatti, nel 2009, comandante della compagnia Talenti Montesacro dalla quale dipendeva la stazione Tor Sapienza, il cui comandante Massimiliano Colombo è già indagato con la stessa ipotesi di reato. In questo nuovo filone in ...

Rogo alla Sacra di San Michele - via al restauro Verso l'archiviazione per l'unico opEraio indagato : Va Verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura sull'incendio che scoppiò alla Sacra di San Michele la sera del 24 gennaio scorso. Con ogni probabilità, a causare il Rogo è stata un cannello per ...

Liam Gallagher indagato : una camEra l’ha ripreso mentre afferrava la fidanzata per il collo : Brutte notizie per Liam Gallagher: l’ex cantante degli Oasis nonché frontman dei Beady Eye e attualmente impegnato nella carriera solista (che non dimentica mai di avere parole gentili per il fratello Noel) è stato interrogato dalla polizia di Londra a causa di un video tratto da una telecamera a circuito chiuso in cui lo si vedeva alzare le mani sulla sua fidanzata, la sua ex assistente personale Debbie Gwyther. Liam Gallagher e ...

Macellaio aggredito - indagato l'impresario Lale Demoz Aosta - L'uomo - 75 anni - Era stato sentito venerdì scorso - 5 ottobre - dal pm ... : Un nome, nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul ritrovamento, con gravi ferite, del Macellaio di Charvensod, Olindo Ferré , è stato iscritto nel registro degli indagati. È quello dell'impresario ...

Strage di Bologna - il genErale Mori testimone : “Non ho mai indagato sui Nar e su Fioravanti” : Dice di non essersi mai occupato dei Nuclei armati rivoluzioni e del loro leader, Giuseppe Valerio Fioravanti. Al processo sulla Strage di Bologna arriva un testimone d’eccezione: l’ex alto ufficiale del Ros, Mario Mori. “Non ho mai indagato direttamente sui Nar e su Valerio Fioravanti. Dell’estrema destra se ne occupava una componente della mia sezione. Per me è difficile venire qui e dire non ricordo. Nei primi anni ’80 ...

Massa - indagato il primario di medicina genErale per 33 morti sospette : Il primario del reparto di medicina generale dell'ospedale 'Noa' di Massa è stato indagato nell'ambito di un'inchiesta su alcune morti sospette, avvenute fra dicembre 2017 e gennaio 2018. In quel ...