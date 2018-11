Enrico Papi | Sono sempre stato vittima del pregiudizio

Enrico Papi : "La Notte dei Record vi stupirà" : "Ma niente fenomeni da baraccone - assicura Papi - per capirci, non ci sarà la donna barbuta o l'uomo più piccolo del mondo o la donna con le unghie più lunghe". Nella prima puntata, la sfilata di ...

La Notte dei Record - da domenica su TV8 : conduce Enrico Papi : domenica 25 novembre, in prima serata su TV8, alle 21:30 circa, va in onda la prima delle cinque puntate de La Notte dei Record. Condotto da Enrico Papi, il programma è incentrato sui più disparati tentativi di stabilire dei Record mondiali per essere così iscritti nel celebre Guinness World Records. Dopo Guess My Age - Indovina l'età, l'ex presentatore di Sarabanda si appresta così a condurre un altro format coinvolgente ed emozionante, nel ...

Enrico Papi a Blogo : "Conduco la notte dei record su Tv8 - voglio rinnovare il talent dei talent come fece Sky con X Factor" : Per Enrico Papi non solo critiche nei confronti di Mediaset per il probabile ritorno su Italia 1 di La pupa e il secchione. Ma anche la voglia di raccontare come sarà La notte dei record, il programma certificato dal Guinness World records che domenica 25 novembre alle ore 21.15 debutterà su Tv8 con la sua conduzione. Quattro puntate inedite più una di best of.Non è un format televisivo. È come la notte degli Oscar, senza uno show o un ...

Enrico Papi : «TV8 crede nelle idee - è una televisione dove ti ascoltano» : Dopo Guess My Age, un programma di cui inizialmente doveva fare solo 40 puntate e che poi, grazie al grande successo, ne ha avute 180, Enrico Papi è ormai tra i conduttori più amati di Tv8, dove dal 25 novembre alle 21.15 torna al c...

Enrico Papi si scaglia contro Mediaset e Simona Ventura : “Rifare La Pupa e il Secchione senza di me è sbagliato” : Enrico Papi non le manda certo a dire, il conduttore questa volta se la prende con Mediaset colpevole di “rifare La Pupa e il Secchione con altri conduttori. È sbagliato“, afferma in un’intervista a Blogo, e non risparmia nemmeno Simona Ventura. La conduttrice, dopo il successo di Temptation Island Vip, sarebbe in pole position proprio per la conduzione del programma, in passato affidato a Papi, in onda a marzo su Italia ...

Enrico Papi : «Che errore rifare La Pupa e il Secchione senza di me» : Enrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico PapiEnrico Papi è perentorio: rifare La Pupa e il Secchione senza di lui sarebbe un errore, un passo falso imperdonabile. «Andrebbero sperimentate cose nuove, anche format. Perché devi rifare una cosa ideata da un altro?», si domanda il conduttore a TvBlog, per niente contento che un nuovo padrone di casa possa appropriarsi della sua creatura, quella ...

Enrico Papi a Blogo : "Sbagliato rifare La Pupa e il secchione senza di me. Simona Ventura non penso accetterà di condurlo" : "Mediaset vuole rifare La Pupa e il secchione con altri conduttori. È sbagliato". Così Enrico Papi commenta l'indiscrezione lanciata da Blogo in merito al possibile ritorno in tv di La Pupa e il secchione a marzo prossimo su Italia 1. Simona Ventura sembrerebbe in pole per la conduzione.prosegui la letturaEnrico Papi a Blogo: "Sbagliato rifare La Pupa e il secchione senza di me. Simona Ventura non penso accetterà di condurlo" pubblicato ...

La Notte dei Record : Enrico Papi rispolvera lo show con i Guinness su Tv8 : Enrico Papi nel promo de La Notte dei Record Enrico Papi sarà alla guida de La Notte dei Record a novembre su Tv8. Toccherà all’ex volto Mediaset, che già conduce Guess My Age nell’access prime time della rete, prendere in mano le redini del programma portato in Italia al successo, col titolo Lo show dei Record, da Barbara d’Urso su Canale 5. Il promo, in onda da qualche giorno sulle frequenze del canale di Sky, mostra il conduttore fare ...

