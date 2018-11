Emanuela Orlandi | ossa in Vaticano | i risultati delle analisi su quei resti

Ossa Nunziatura a Roma - gli inquirenti : 'Non appartengono a Emanuela Orlandi. Sono di un uomo' : I frammenti scoperti nella sede in via Po. La certezza dopo le analisi svolte: non Sono neanche di Mirella Gregori. I reperti risalgono a un periodo precedente al 1964, quando le due 15enne scomparse ...

Le ossa in Vaticano non sono di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori : Le ossa trovate nella sede della Nunziatura Apostolica di Via Po, a Roma, non sono di Emanuela Orlandi, né di Mirella Gregori.Quello che con il passare dei giorni era solo sospetto è ora una certezza. Certezza che arriva dalle analisi svolte nei laboratori della scientifica di Caserta, secondo cui i reperti risalgono, senza dubbi, a un periodo precedente al 1964, quando le due quindicenni romane scomparse nel 1983 non erano ancora nate.Le ossa ...

Roma - le ossa in Nunziatura non sono di Emanuela Orlandi : “Risalgono a prima del 1964” : Le ossa trovate in una dependance della Nunziatura Apostolica a Roma hanno una datazione antecedente al 1964. È quanto hanno rivelato le prime analisi fatte sui resti nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. L'articolo Roma, le ossa in Nunziatura non sono di Emanuela Orlandi: “Risalgono a prima del 1964” proviene da Il Fatto Quotidiano.

