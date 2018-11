Elisa Isoardi | l’addio social al gatto Otello

Lutto per Elisa Isoardi - l’annuncio arriva sui social. Fan vicini - condividono il dolore : Elisa Isoardi lo ha annunciato sui social. Uno scatto e una post di quelli che stringono il cuore. Elisa Isoardi dice addio a Otello, suo compagno da anni. Più che un compagno, un amico silenzioso bravo a capire quando è il momento di stare in silenzio o di correre in aiuto. Lo sanno bene gli amanti dei felini. Lo sa Elisa Isoardi che ha perso il suo micione. E’ di ieri sera la notizia della dipartita di Otello, il fedele gatto a pelo lungo d ...

Elisa Isoardi - addio al gatto Otello : il gesto di Salvini sui social : La conduttrice ha annunciato la scomparsa del suo amico a 4 zampe, l'ex compagno invita a condividere scatti di felini

'Terribile' - bocciato il look di Elisa Isoardi : l'abbinamento non è piaciuto al pubblico : FUNWEEK.IT - Elisa Isoardi è passata da outfit da gran galà con spacchi vertiginosi nei primi giorni de La prova del cuoco a look decisamente più bizzarri che hanno sconvolto gli spettatori e dato ...

Ma chi veste Elisa Isoardi? Mia madre non ha mai indossato una camicetta leopardata! : Questa volta Elisa Isoardi non è sotto l'attenzione del pubblico per l'ex Matteo Salvini... la conduttrice de La prova del cuoco è passata da outfit impegnati con spacchi vertiginosi a look decisamente più bizzarri che hanno quasi sconvolto gli spettatori e dato vita a un vortice virale di ironia e prese in giro. Nell’ultima puntata del cooking show su Rai 1, la bella Isoardi si è presentata in studio con una camicia leopardata e un paio di ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi : nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme: tutti i retroscena della cena di gala che li ha fatti rincontrare Qualche giorno fa hanno fatto il giro del web le foto che ritraevano Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme ad una cena di gala. I due, come è già stato detto e scritto, […] L'articolo Matteo Salvini ed Elisa Isoardi: nuovi retroscena sulla cena che li ha riuniti proviene da Gossip e Tv.

Elisa Isoardi - ecco chi è lo stalker che la perseguita : “Ha 60 anni e appartiene a una famiglia in vista” : Sarebbe un 60enne napoletano appartenente ad una famiglia “in vista” della città lo stalker che da 10 anni perseguita Elisa Isoardi. A rivelarlo è il settimanale Gente: la conduttrice de La Prova del Cuoco aveva denunciato l’uomo il 5 novembre scorso, dopo l’ennesimo episodio in cui lui si era presentato ai cancelli degli studi televisivi in attesa della presentatrice, e ora emergono nuovi particolari. Il quotidiano La Verità ha ...