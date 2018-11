Elena Fanchini | infortunio e lacrime dopo il tumore | «Ma l’obiettivo è raggiunto»

Il video con cui Elena Fanchini dà l'addio allo sci dopo la rottura del perone : Nel suo palmares tra l'altro una medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa libera.

Il video con cui Elena Fanchini dà l'addio allo sci dopo la rottura del perone : Ha sconfitto un tumore e vinto la sua sfida più grande. Ma ieri, fiaccata nel morale dall'improvviso infortunio, la rottura del perone, patito al rientro con la nazionale, Elena Fanchini in un video ha annunciato in lacrime l'addio allo sci. Elena ha affidato ad Instagram il messaggio dell'addio. Pochi minuti in cui, con le lacrime, ha fatto capire ai fans che l'incidente patito negli Stati Uniti durante gli ...

Sci - Elena Fanchini annuncia il ritiro sui social dopo l'infortunio : Elena Fanchini può vantare una medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa libera. Quello subito negli Stati Uniti il 20 novembre non è stato il primo grave ...

Sci - Elena Fanchini costretta al ritiro : 12.32 Elena Fanchini dice addio alle gare.La sciatrice azzurra ha postato in lacrime su un social il suo ritiro, sconfortata dopo l'infortunio subìto (la rottura del perone) in allenamento al suo ritorno in nazionale dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita l'anno scorso. "E'stata una batosta: ma è stato bello tornare a sciare anche solo cinque giorni.Il mio obiettivo era sconfiggere la malattia, e ci sono riuscita".

Elena Fanchini in lacrime sui social dopo l'infortunio - si ritira dallo sci? : Elena Fanchini potrebbe lasciare definitivamente lo sci dopo l'ennesimo brutto infortunio: la frattura del perone dopo una caduta sulle nevi del Colorado. L'azzurra 33enne, appena rientrata dopo aver ...

Elena Fanchini - torna sugli sci dopo aver sconfitto il cancro ma si infortuna. Il suo messaggio in lacrime : “Una batosta” : Elena Fanchini aveva appena ottenuto il via libera per il ritorno alle gare di sci. A gennaio, infatti, aveva appreso la notizia di un tumore e aveva reagito a modo suo: “Lo batterò, e tornerò in pista”. Il suo rientro, ufficiale, nelle gare veloci (discesa libera e super-g) era previsto per gennaio, ma la 33enne bresciana (argento ai Mondiali di Bormio del 2005 e vincitrice di due gare in Coppa del mondo) si è infortunata in ...

Infortunio dopo il tumore - Elena Fanchini in lacrime : "Il peggio è passato comunque, sono riuscita a superare la malattia, anche se per soli 5 giorni ho sciato, ed ho raggiunto il mio obiettivo, che era quello di guarire, grazie a questo sport e alla ...

Elena Fanchini in lacrime su Instagram dopo infortunio - si teme ritiro : Elena Fanchini in lacrime su Instagram dopo infortunio, si teme ritiro La sciatrice era tornata in nazionale dopo aver sconfitto il tumore, ma è caduta sulle piste di Copper Mountain in Colorado e ha riportato diverse fratture: “Contenta comunque di aver superato la malattia grazie a questo sport” Parole chiave: ...

Sci - il ritiro di Elena Fanchini : ANSA, - ROMA, 23 NOV - Elena Fanchini dice addio alle gare. La sciatrice azzurra ha postato in lacrime su un social il suo ritiro, sconfortata dopo l'infortunio subito ieri, la rottura del perone, in ...

Sci : Elena Fanchini addio al sogno - si ritira dopo l'infortunio : Nel suo palmares tra l'altro una medaglia d'argento ai Mondiali e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa libera. Si Instagram ha raccontato la sua disavventura. 'La caduta - dice - è ...

Sci alpino - Elena Fanchini delusa dopo l’infortunio : “è stata una grande batosta - ecco come sto” : L’atleta azzurra ha parlato sui social dopo l’infortunio, svelando le proprie condizioni in seguito alla caduta di Copper Mountain “Tre giorni fa sono caduta, la caduta è stata molto brutta e non ho buone notizie, ho riportato la frattura della testa del perone e una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e anche al pollice della mano sinistra, domenica rientrerò in Italia e lunedì sarò a Brescia per ...

Sci alpino - Elena Fanchini in lacrime dopo l’infortunio : “Una batosta”. Ritiro in vista? : Elena Fanchini sta attraversando un momento davvero molto difficile della propria carriera, era tornata a sciare dopo aver sconfitto un tumore ma purtroppo si è gravemente infortunata in allenamento pochi giorni fa a Copper Mountain. La bergamasca si è procurata tra le altre cose la frattura della testa del perone e lunedì tornerà in Italia per ulteriori accertamenti, ma la botta fisica e morale è stata davvero molto importante. La 33enne aveva ...

Elena Fanchini - nuovo stop. Si è rotta il perone in allenamento : Copper Mountain, Usa,, 21 novembre 2018 - Grintosa e sfortunata, Elena Fanchini . Dopo essere tornata in pista al termine della battaglia - vinta - contro il tumore , la sciatrice bresciana deve ...

Sfortunata Elena Fanchini : Una caduta ferma momentaneamente il percorso di recupero di Elena Fanchini, tornata in squadra dopo avere sconfitto la malattia che l'aveva colpita all'inizio dell'anno. L'azzurra - informa una nota ...