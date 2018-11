ilgiornale

: Egiziano stacca a morsi il dito di un poliziotto, in manette - Ale_De_Chirico : Egiziano stacca a morsi il dito di un poliziotto, in manette - cingackuk : Fermato con Taser morde un agente e gli stacca polpastrello: arrestato -

(Di venerdì 23 novembre 2018) La notte folle di un cittadino italiano di origini egiziane si è conclusa con i vetri di alcune auto rotte a martellate ed unsenza undopo che l'uomo gliel'ha preso aMilano, tra Certosa e Quarto Oggiaro alcune chiamate arrivano al 113: un uomo sta prendendo a martellate i vetri di alcune auto posteggiate. L'intervento immediato di ben 5 pattuglie che tentano di arrestare il 34enne che sta seminando il terrore in via Antonio Mambretti. L'agente 30enne si avvicina all'per tentare di togliergli un accendino che nel frattempo stava brandendo, il 34enne con un morso glil'ultima falange del terzodella mano sinistra si apprende dal Milano Today.Il cittadino è finito immediatamente arrestato mentre per ilè stato necessario l'intervento di alcuni mezzi del 118 e di un'automedica. Successivamente, a causa della ferita riportata, è stato ...