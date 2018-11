Ecco perché le Borse hanno perso 15mila miliardi nel 2018

Maurizio Costanzo rivela a Pomeriggio 5 : «Io e Maria De Filippi viaggiamo sempre in auto separate». Ecco perché : Maurizio Costanzo ospite a Pomeriggio 5 . Il conduttore, che quest'anno ha festeggiato gli 80 anni, si è raccontato da Barbara D'Urso a 360 gradi. Il lavoro, l'amore per Maria De Filippi e anche ...

Le elezioni non sono un ingannoEcco perché disturbarsi a votare : Con il crollo dei partiti tradizionali in tutto il mondo e con molti esperti che predicono una crisi della democrazia, il valore delle elezioni come metodo per selezionare da chi e come siamo governati è messo in discussione sempre più spesso. Perché invece dovremmo apprezzare le elezioni Segui su affaritaliani.it

Pallone d'Oro 2018 : Ecco perché è giusto che Cristiano Ronaldo non vinca : Forse a volte privilegiare il gruppo, in uno sport di squadra, sarebbe stato più adatto che puntare sempre sull'individualità. Per questo, il 2018 è l'anno giusto per dimostrare che nel calcio c'è ...

Ue - un'Unione senza più amore Ecco perché potremmo andarcene : Non ci hanno mai sopportato. Non sono mai riusciti a capire fino in fondo il carattere di questo popolo che difficilmente si può analizzare, con caratteri così articolati e complessi da sembrare alieno al resto del continente, e del mondo Segui su affaritaliani.it

Avete sempre freddo? Ecco 5 condizioni mediche che possono spiegare perché : Se fate sempre fatica a scaldarvi nei mesi più freddi, il vostro problema potrebbe andare oltre le semplici condizioni meteo esterne. Esiste una serie di questioni legate alla salute che possono far sentire costantemente freddo ad una persona e alcuni sintomi potrebbero indicare condizioni alla base che potrebbero richiedere attenzione medica. Vediamo di cosa si tratta. 1. Ipotiroidismo Le persone che soffrono di ipotiroidismo, ossia un’attività ...

Gemma Galgani : Ecco Perchè Paolo Mi Ha Ridato Il Sorriso! : Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne Over, spiega in un’intervista, per quale motivo ha lasciato Rocco, ma soprattutto rivela Perchè Paolo le ha Ridato il Sorriso! Uomini e Donne: Gemma Galgani in un’intervista, riavvolge il nastro e ricostruisce tutti i comportamenti avuti nel corso della frequentazione con Rocco Fredella che non le sono piaciuti. La dama indiscussa del programma Uomini e Donne Over, Gemma Galgani, non smette con ...

Affari Tuoi va in pensione? Il programma era atteso a marzo ma le cose sono cambiate : Ecco perché : L’ultima puntata di Affari Tuoi è stata trasmessa il 17 marzo 2017, con il gioco dei pacchi che salutava il pubblico di Rai1 dopo tredici anni a causa dei bassi ascolti. Alla conduzione si erano alternati Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Max Giusti, Pupo e ovviamente Flavio Insinna. Il conduttore romano nell’ultima edizione aveva ottenuto in media solo 3.978.000 telespettatori e il 15,32% di share, travolto dalle numerose polemiche ...

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala “frena” il flirt con Benedetta Mazza dopo aver ricevuto una chiamata dalla fidanzata nella Casa : Ecco perché : Il vero colpo di scena del Grande Fratello Vip 3 potrebbe riguardare il modello di Como dagli occhi di ghiaccio, Stefano Sala. Qualche settimana fa, proprio mentre stava portando avanti un flirt serrato con la “coinquilina” Benedetta Mazza, il fascinoso concorrente ha ricevuto delle chiamate private da parte della sua fidanzata ucraina, tale Dasha Dereviankina: quello scambio di parole ha avuto come conseguenza una brusca frenata nel rapporto ...

L'Europa è più preoccupata per l'Italia che per la Brexit. Ecco perché : Sono passati due anni e mezzo, il divorzio tra Londra e Bruxelles è in corso e il mondo assiste ad una delle più grandi crisi politiche delL'Europa. Un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek ...

Steve La Chance era amatissimo ad Amici : Ecco che fine ha fatto e perché oggi si parla di lui : Per anni abbiamo visto Steve La Chance insegnare danza jazz nella scuola più famosa della tv, Amici di Maria De Filippi, ma la carriera del ballerino e coreografo statunitense è cominciata molto tempo prima. Classe 1961, inizia a studiare danza da giovanissimo, a 5 anni, e in Italia si fa conoscere nel 1985 come primo ballerino di Fantastico 6, il programma condotto da Pippo Baudo. Ha come partner Galyn Gorg, suo grande amore, e si esibisce ...

Gf Vip - Alberto Dandolo rivela : "Ecco perché la produzione ha messo in contatto Stefano con Dasha" : Stefano Sala è nella csa del Gf Vip e fuori dl reality ha lasciato sua figlia e la sua compagna Dasha Dereviankina.La bellisima modella ucraiana, da due mesi a questa parte, lo sta supportando nel suo percorso. Anche se Stefano sembra essere piuttosto preso dal'altra donna: Benedetta Mazza. Dasha, però, è convinta che tutto questo sia una messainscena e che la televisione faccia "vedere solo quello che noi voglimo vedere".Dopo questa difesa a ...

Il BTp Italia? Ecco perché è diventato rischioso per i risparmiatori italiani : I titoli di Stato italiani sono diventati merce sempre meno pregiata, con i prezzi in deciso calo e il rendimento in forte rialzo, parallelamente alla redazione del contratto di governo e ora alla bocciatura della manovra da parte dell’Ue...

Qualcuno prenda appunti : Ecco perché i populisti di destra vincono ovunque : Una nuova tecnica di propaganda via web è stata monitorata negli Stati Uniti. Ad utilizzare strategie e tattiche raffinate provenienti dal mondo del marketing sono stati come al solito i sovranisti di destra. La campagna è stata condotta contro le comunità online dei democratici facendo ricorso al concetto di Astroturfing, un termine coniato negli Stati Uniti per definire la creazione a tavolino del consenso proveniente dal ...

Gemma Galgani : Ecco Perchè Paolo Mi Ha Ridato Il Sorriso! : Gemma Galgani, dama di Uomini e Donne Over, spiega in un’intervista, per quale motivo ha lasciato Rocco, ma soprattutto rivela Perchè Paolo le ha Ridato il Sorriso! Uomini e Donne: Gemma Galgani in un’intervista, riavvolge il nastro e ricostruisce tutti i comportamenti avuti nel corso della frequentazione con Rocco Fredella che non le sono piaciuti. La dama indiscussa del programma Uomini e Donne Over, Gemma Galgani, non smette con ...