Ecco il decreto polizia fiscale Stop sanatoria e conti spiati

Decreto Genova - tra un mese la demolizione. Ecco tutte le scadenze : A metà gennaio, infine, un Decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con l'Iterno e l'Economia, andranno definiti i criteri si sicurezza delle gallerie nelle strade non appartenenti ...

Il decreto Genova è legge. Ecco cosa prevede : Tra polemiche, esultanze e contestazioni, il Senato ha definitivamente approvato il decreto Genova. Tre mesi dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato 43 vittime, il decreto licenziato dal governo alla fine di settembre per avviare la ricostruzione nel capoluogo ligure e contenente anche riferimenti normativi ad altre emergenze, è ora legge. Il via libera è arrivato dall'aula di Palazzo Madama ...

Ecco svelati i danni del decreto dignità : Invece di andare avanti, l'Italia torna indietro. L'atteggiamento è quello di una decrescita (in)felice, che il governo rappresentato dal M5s ha fatto proprio, e il risultato è che dopo l'entrata in vigore del decreto dignità i contratti di lavoro in somministrazione nell'area di Milano, Lodi e Monz

Decreto sicurezza - Ecco i punti dell'intesa : Il Decreto sicurezza che approda alla Camera introduce una serie di novità in tema di immigrazione e ordine pubblico. Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e la durata massima ...

Ecco cosa prevede il decreto sicurezza : Il decreto sicurezza è passato in Senato con il voto di fiducia. E' composto da 40 articoli, regola l'immigrazione, la sicurezza pubblica, il ministero dell'Interno e l'Agenzia per i beni confiscati. ...

Decreto sicurezza - via libera del Senato : Ecco cosa prevede : È una delle leggi bandiera del vicepremier leghista Matteo Salvini e ha ottenuto, tra mille polemiche e dissidenti della maggioranza che non hanno partecipato al voto, la fiducia del Senato, quindi il via libera con 163 voti favorevoli, 50 contrari e ben 19 astenuti: ora il testo del Decreto sicurezza e immigrazione n. 113/2018 deve effettuare il passaggio alla Camera dei deputati per il voto. “Sono felice. Mi ero impegnato ad approvare ...

Da asilo a rimpatri : Ecco come sarà decreto Salvini : ... includendo i 'presidi sanitari' le zone di particolare interessere turistico, le 'aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici spettacoli'. Previsto anche il Daspo per coloro che sono ...

Dalle promesse al decreto - Ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Decreto dignità - nuovi contratti a termine al via da oggi : Ecco le regole : Da oggi 1° novembre assunzioni proroghe e rinnovi di contratti a termine saranno soggetti alle nuove disposizioni del Decreto dignità, dal limite massimo di durata pari a 24 mesi fino alla reintroduzione delle causali. Circostanza che pone aziende e professionisti a dover valutare attentamente sia i rapporti in essere che quelli in previsione di essere avviati. Vediamo nel dettaglio come comportarsi. Tutte le novità sul Decreto dignità Decreto ...

Maltempo - “basta alberi killer” : chiesto al Governo un decreto che obblighi i Comuni ad avviare la VTA - Ecco cos’è : Basta morti, basta alberi killer. Serve subito un decreto legge che obblighi tutti i Comuni d’Italia ad avviare la “VTA” (Visual Tree Assessment) e a stilare un censimento degli alberi “Gis” con relativa analisi della staticità. E’ la proposta che Assoimpredia (Associazione Nazionale Imprese di difesa e tutela ambientale) lancia al Governo nazionale, e in particolare al Ministro dell’Ambiente e al Ministro dell’Agricoltura, dopo il Maltempo ...

Ecco il vero condono - sul contenzioso - nascosto nel decreto fiscale : ... tanto è vero che, come è stato spiegato anche da Eutekne.Info , larga parte del dibattito sui riflessi penali appartiene più alla dimensione parallela della battaglia politica che alla dimensione ...

Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Ecco cosa cambia : (Foto: ufficio stampa Quirinale) Esaurite le scariche adrenaliniche di manine e complotti, il decreto legge fiscale (Def) è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora potrà entrare in vigore, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Durante il Consiglio dei ministri di sabato 20 ottobre l’esecutivo ha stralciato dall’articolo 9 del decreto la non punibilità penale e lo scudo per il rientro dei capitali ...