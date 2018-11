E se l’infame “popolo dei social” fosse la cara e vecchia “gente comune”?

wired

(Di venerdì 23 novembre 2018) A 24 ore da uno degli editoriali più criticati di sempre, Massimo Gramellini è tornato a parlare di quanto accaduto ieri. Un editoriale sull’editoriale, di cui avevamo già avuto un anticipo nel pomeriggio di giovedì, quando su Twitter il giornalista, davanti al bivio “fare ammenda” o “continuare per la propria strada”, aveva scelto la seconda opzione, invitandoci a leggere fino in fondo il suo pensiero. Non sia mai ci fossimo persi il paternalismo e il festival dei luoghi comuni contenuto nelle ultime righe.Inviterei chi ha criticato le prime righe del mio “caffè” di oggi, a leggerlo fino in fondo. Non era certo mia intenzione offendere Silvia Romano, anzi.https://t.co/WqMO2xBu0f— Massimo Gramellini (@MaxGramel) November 22, 2018Oggi sulla prima pagina del Corriere Gramellini se la prende con un indefinito popolo del social, “gabbiani da tastiera”, accusati di ...