È l' ultima roccaforte di Satana Il diario del missionario ucciso

(Di venerdì 23 novembre 2018) John Allen Chau era un. Un ragazzo di 27 anni che aveva deciso di evangelizzare il mondo. E perfino la piccola isola di North Sentinel (nelle Andamane indiane), per provare a convertire la tribù indigena dei sentinelesi. Nel suo, John racconta come si è avvicinato a questo popolo: "Il mio nome è John, ti amo e Gesù ti ama", ha detto non appena ha visto un membro della tribù. Poco dopo, però, sarebbe arrivata una pioggia di frecce che lo hanno colpito. Ora, nelconservato dalla madre, si leggono alcune frasi scritte da John: "Signore, quest"isola è forse l"didove ancora nessuno ha mai sentito o avuto la possibilità di sentire il tuo nome?". Nelle pagine delc'è tutta la voglia di John di convertire l'isola: "Voi ragazzi potreste pensare che io sia pazzo ma penso che valga la pena portare Gesù a queste persone". Tutto, secondo il ...