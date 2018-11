E a scuola si insegna nutrizione

Ha un tumore - l’insegnante lo costringe a sedersi da solo a scuola : “È contagioso - vero?” : Lo studente cinese, 13enne, è stato fatto sedere lontano dagli altri bambini e non è stato autorizzato a sostenere esami. Xiaozhou si era visto diagnosticare il linfoma non-Hodgkin un anno fa, ma dopo la chemioterapia, si sarebbe ripreso a pieno. Non aveva mai detto nulla ai genitori nel timore che si preoccupassero troppo.Continua a leggere

scuola - stipendio insegnanti aumenta di 14 euro/ Ultime notizie - sindacati : "Così non trattiamo col governo" - IlSussidiario.net : Scuola, stipendio insegnanti aumenta di 14 euro: Ultime notizie. sindacati sul piede di guerra: "Così non trattiamo col governo"

Tim insegna a costruire robot a scuola : ANSA, - MILANO, 20 NOV - robotica e Internet of Things saranno insegnati ai ragazzi delle scuole medie da Tim, insieme a Olivetti e con la collaborazione di Codemotion, nell'ambito del protocollo d'...

scuola - in Italia gli insegnanti più bistrattati d’Europa. Peggio di noi nel mondo solo Brasile e Israele : Accendini davanti al volto, sfregi per una nota, professori messi nell’angolo e terrorizzati. Sono episodi frequenti tanto che una recente indagine di TuttoScuola stima che ogni settimana siano almeno quattro gli episodi nei quali i docenti vengono presi di mira dai loro studenti. Ora la conferma arriva dalla seconda edizione del Global Teacher Status Index che ha valutato la reputazione sociale degli insegnanti dalle elementari alle superiori ...

scuola - Bussetti : velocizzeremo iter per diventare insegnanti : Roma,, askanews, - Il nuovo concorso per il reclutamento degli insegnanti velocizzerà sensibilmente l'iter professionale e saranno aboliti i percorsi post universitari di specializzazione e di ...

scuola - manifestazioni degli studenti e scioperi degli insegnanti : Genova - Sono in arrivo nuove mobilitazioni nel mondo della Scuola: il 16 novembre gli studenti annunciano che scenderanno in piazza in tutta Italia per lamentare l'assenza o addirittura la diminuzione di fondi per la Scuola e l'università. 'Di ...

Il mestiere dell’insegnante : ecco da dove ripartire per una scuola che sia davvero “buona” : La scuola italiana ha subito notevoli cambiamenti da dieci anni a questa parte ed è divenuta, al contempo, un contenitore complesso di diversità e ed esigenze differenti: stare al passo non è sempre facile. Sono cambiati gli insegnamenti, sono cambiate le materie da insegnare, e cambia il rapporto della scuola col mondo del lavoro: ma gli insegnanti, dove sono? Qual è il loro ruolo nella scuola di oggi?Continua a leggere

Argentina : carcere a 5 insegnanti scuola materna per abusi

La Francia discute se insegnare l’arabo nella scuola pubblica : È un'idea del governo per togliere peso ai centri religiosi islamici, dove sono frequenti fenomeni di radicalizzazione islamista

Video porno a scuola. Occhio - che la responsabilità non è dei ragazzini - ma dei loro genitori - degli insegnanti e della scuola : ... , ma a fronte di chi parla di psicologi a cui i ragazzini dovrebbero essere sottoposti dopo aver visto immagini pornografiche, noi crediamo che se proprio qualcuno volesse fruire della scienza ...

scuola - la Legge di Bilancio riforma il reclutamento degli insegnanti : Nell'ultima versione del testo che oggi verrà consegnato alle Camere , spuntano nuove importanti norme: tra queste figura anche il nuovo sistema di selezione e formazione dei docenti, che darà una "...

scuola oltre i confini : insegnanti italiani e del Sud Mediterraneo s'incontrano : In questi giorni a Milano dieci insegnanti di questa città e di Roma, insieme ad altrettanti colleghi del Sud Mediterraneo (Albania, Giordania, Israele, Marocco, Palestina, Tunisia), si ritrovano per lavorare insieme, per individuare modalità di contatto e collaborazione tra gli studenti delle loro classi.In questo periodo, in cui si parla soltanto di muri, barriere e respingimenti, è inutile sottolineare il valore di ...

Firenze : bimbo porta coltelli a scuola e manda in ospedale l'insegnante con una testata : Una vicenda decisamente grave e preoccupante si è consumata nei giorni scorsi a Firenze, precisamente in una scuola elementare di Coverciano, quartiere della zona sud-est del capoluogo toscano. Qui un alunno di appena sette anni ha colpito con una testata la sua insegnante, costringendola al ricovero in ospedale con una possibile frattura del setto nasale. Come se non bastasse, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il bambino non sarebbe ...