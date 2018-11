D’Uva | solidarietà a Raggi per minacce da parte Casamonica

romadailynews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Roma – “Voglio esprimere la mia piena solidarieta’ a Virginia: le squalliderivolte al sindaco dadel clan deirappresentano un atto inaccettabile e vigliacco”. Cosi’ il capogruppo a Montecitorio del MoVimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, in una nota.“Risponderemo a questi signori- aggiunge- con la forza delle istituzioni e della legalita’. Il Comune di Roma, sta portando avanti con fermezza una battaglia per il rispetto della legge, di cui la capitale aveva bisogno da tempo. Grazie Virginia per il tuo impegno e la tua determinazione: i romani e noi tutti siamo con te”.L'articolo D’Uva:perdaproviene da RomaDailyNews.