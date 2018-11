Droga nascosta sotto le mattonelle della cucina | coppia in arresto

Droga nascosta in camera da letto - un arresto a San Vitaliano (Napoli) : I militari dell'arma dei carabinieri della stazione di San Vitaliano (città metropolitana di Napoli) hanno tratto in arresto un 43enne del luogo, già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti penali di polizia. Si tratta di Marco Natale, classe 1976, resosi responsabile del reato penale di detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La perquisizione Le forze dell'ordine, infatti, lo hanno fermato e, ...

Taranto - un drone per portare in carcere minicellulari e Droga nascosta nei wurstel. Ma il piano fallisce : Il velivolo è precipitato attirando l'attenzione di un agente della polizia penitenziaria, che ha dato l'allarme. Il piano prevedeva anche il diversivo di fuochi artificiali fatti esplodere all'esterno del carcere

Milano - Droga nascosta negli ananas dal Costa Rica - c’è un morto : In un’operazione della sezione narcotici della Squadra Mobile di Milano è stato individuato un gruppo di italiani con contatti in SudameRica, rifornitori secondo gli inquirenti del microspaccio nelle piazze milanesi. Il bilancio è di 7 arresti, sospettati di traffico internazionale, e altri 22 arresti per spaccio tra Milano e Pavia. Sarebbe finito in manette anche Salvatore Ponzo, figlio di uno degli arrestati, se non fosse stato nel ...