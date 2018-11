Dopo la mancata ospitata al GF Vip | Deianira tuona | ' Io censurata | dirò la verità sul web'

Blastingnews

: Contro i timidi tentativi della #manovra di ridistribuire risorse verso il basso, dopo anni di smantellamento di we… - Arena_Anto : Contro i timidi tentativi della #manovra di ridistribuire risorse verso il basso, dopo anni di smantellamento di we… - vodkness : diciamo che dopo una settimana di alternanza e quattro giorni passati a casa per la febbre, tutta sta merda non mi… - glibralato : A Pontinia i giudici dei Guinness dei primati: battuto il record mondiale dell'efficienza nei servizi pubblici e te… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il tanto atteso faccia a faccia tra Giulia Provvedi eMarzano non c'è stato: nonostante le anticipazioni avessero confermato la presenza dell'influencer nella dodicesima puntata del reality, tutto è saltato a poche ore dall'inizio della diretta. La donna, attraverso il suo account Instagram, ha fatto sapere di non essere entrata nella Casa in seguito alla diffida legale che Pierluigi Gollini ha fatto al programma; la suasul presunto tradimento alla cantante de Le Donatella, però, la donna ha promesso di raccontarla a breve sui social network.spiega perché è saltata la suaal Grande Fratello VIP Lunedì 22 novembre era previsto un acceso confronto trae Giulia Provvedi: nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello VIP, infatti, l'influencer doveva entrare nella Casa per raccontare alla ragazza la suasul presunto tradimento ...