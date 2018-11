Dolce & Gabbana | Pechino e le «punizioni» commerciali

Spot contestato - Dolce & Gabbana chiedono scusa ai cinesi : «Ci siamo espressi male - duibuqi» : Gli stilisti italiani si sono scusati pubblicamente dopo la bufera in Cina per i video dell'ultima contestata campagna pubblicitaria. «Facciamo le nostre più sincere scuse al popolo cinese nel mondo ...

Dolce&Gabbana - dopo la bufera la coppia si scusa con la Cina : “Amiamo la vostra cultura”. VIDEO : Travolti dalle polemiche, i fondatori di Dolce & Gabbana chiedono scusa al popolo cinese. In un VIDEO diffuso su Instagram, Stefano Gabbana e Domenico Dolce parlano del loro amore e rispetto per la cultura cinese. “Facciamo le nostre più sincere scuse al popolo cinese nel mondo intero”, afferma Gabbana. “Speriamo che il nostro fraintendimento della cultura cinese possa essere perdonato”. ”Siamo sempre andati ...

Ecco cosa c'è da imparare dal caso Cina vs Dolce & Gabbana : Il caso di Dolce & Gabbana in Cina può essere considerato un caso di scuola per tenere a mente che la reputazione di un'azienda è tutto, quando si tratta di affari. Questo è ancora più vero se sono le aziende occidentali ad approcciarsi a mercati molto lontani e molto diversi – dal punto di vista de

Dolce&Gabbana - la modella cinese non ce la fa col cannolo siciliano : “È troppo grande per te?”. Bufera per lo spot : sfilata annullata : Le polemiche sulla serie di spot realizzati da Dolce&Gabbana per la sfilata-evento in programma a Shangai non si placano. In uno dei tre video promozionali, pubblicati sul profilo Instagram dell’azienda di moda, una modella cinese è alle prese, con le bacchette, con un cannolo siciliano. Una voce fuori campo, vedendola in difficoltà, le chiede: “È troppo grande per te?”. A fare infuriare i cinesi, oltre all’offesa ...

Dolce&Gabbana - i prodotti del brand spariscono dai siti di e-commerce : a rischio un terzo del fatturato globale dell’azienda : Accuse di sessismo e razzismo, show annullato, e nemmeno più i propri abiti online sui siti e-commerce cinesi. Nel day after del caso “Dolce & Gabbana – Cina” si raccolgono solo cocci. Ovviamente tutti in casa D&G. Le reazioni infuriate ai contestati tre spot di lancio del The Great Show, la sfilata evento, poi annullata, che si sarebbe dovuta tenere all’Expo Centre di Shanghai, sono state letali per il marchio di moda milanese. In ...

Che cosa è successo tra Dolce & Gabbana e la Cina : Un frame dei video incriminati. Non accenna a placarsi una bufera che da inizio settimana ha investito la nota griffe italiana Dolce & Gabbana, accusata di razzismo e sessismo per una serie di video promozionali contenenti stereotipi sulla Cina e i cinesi. Dalla tarda serata di ieri, il brand di moda italiano è stato estromesso da tutti i principali siti di e-commerce del paese asiatico. Che cosa è successo? La storia, ...