Dolce & Gabbana chiedono scusa alla Cina

Cina - da Dolce & Gabbana scuse in video : 10.58 Dopo lo spot che ha offeso i cinesi, Dolce & Gabbana si sono scusati in un video diffuso dai media cinesi, assicurando che quanto avvenuto nei giorni scorsi non si ripeterà in futuro. "Abbiamo ripensato moltissimo,con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e a quello che abbiamo causato nel vostro Paese e ci scusiamo moltissimo.Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e ...

Ecco cosa c'è da imparare dal caso Cina vs Dolce & Gabbana : Il caso di Dolce & Gabbana in Cina può essere considerato un caso di scuola per tenere a mente che la reputazione di un'azienda è tutto, quando si tratta di affari. Questo è ancora più vero se sono le aziende occidentali ad approcciarsi a mercati molto lontani e molto diversi – dal punto di vista de

Dolce&Gabbana - la modella cinese non ce la fa col cannolo siciliano : “È troppo grande per te?”. Bufera per lo spot : sfilata annullata : Le polemiche sulla serie di spot realizzati da Dolce&Gabbana per la sfilata-evento in programma a Shangai non si placano. In uno dei tre video promozionali, pubblicati sul profilo Instagram dell’azienda di moda, una modella cinese è alle prese, con le bacchette, con un cannolo siciliano. Una voce fuori campo, vedendola in difficoltà, le chiede: “È troppo grande per te?”. A fare infuriare i cinesi, oltre all’offesa ...

Che cosa è successo tra Dolce & Gabbana e la Cina : Un frame dei video incriminati. Non accenna a placarsi una bufera che da inizio settimana ha investito la nota griffe italiana Dolce & Gabbana, accusata di razzismo e sessismo per una serie di video promozionali contenenti stereotipi sulla Cina e i cinesi. Dalla tarda serata di ieri, il brand di moda italiano è stato estromesso da tutti i principali siti di e-commerce del paese asiatico. Che cosa è successo? La storia, ...

Molti siti di e-commerce cinesi hanno deciso che non venderanno più prodotti Dolce & Gabbana : Le conseguenze del guaio di Dolce & Gabbana in Cina si stanno aggravando. Dopo la diffusione di tre video promozionali giudicati offensivi e i Molti commenti razzisti di Stefano Gabbana (che però sostiene il suo profilo Instagram sia stato hackerato), non

Il brand Dolce&Gabbana finisce nella bufera per uno spot ritenuto sessista e razzista : Il noto brand italiano di Dolce e Gabbana è finito al centro di un’aspra polemica mediatica. La colpa è di un video, postato il 17 novembre su Weibo, il canale Twitter asiatico. Il video, postato con l’hastag DGLovesChina e DGTheGreatShow, è stato definito sessista e razzista. Lo sport di Dolce&Gabbana definito razzista e sessista: ritirato da Weibo Lo spot pubblicato dalla griffe italiana aveva come soggetto una donna cinese che mangiava ...

E-commerce cinesi bandiscono i prodotti di Dolce & Gabbana : Non si placa in Cina la bufera su Dolce & Gabbana. Le principali piattaforme di E-commerce del Paese, comprese Tmall, JD.com, Xiaohongshu e Secco hanno rimosso dai loro siti i prodotti della casa di moda italiana. La decisione, riporta il South China Morning Post, è stata presa dopo che lo stilista e fondatore della casa di moda, Stefano Gabbana, aveva affermato in una conversazione su Instagram che la Cina è un "Paese di me..a". Il commento ...

Dopo la lite social Dolce & Gabbana sparisce dai siti di e-commerce cinesi : Anche con le scarpe firmate Dolce & Gabbana si può scivolare. E farsi male, molto. Ma online puoi sempre dire che è stato un hacker a farti cadere. Così come ha fatto Stefano Gabbana: questa scusa non è servita per evitare l’annullamento dell’importante sfilata del marchio italiano, in programma per oggi a Shanghai, in Cina. Non è ancora chiaro se ...