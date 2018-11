Dobbiamo stare tutti con Ancelotti | il razzismo stadio per stadio

Fiorentina-Roma - Monchi duro sul rigore assegnato ai viola : “perchè Dobbiamo stare zitti? Non c’era!” : Dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma, divampano le polemiche per il rigore assegnato ai viola: le parole del ds della Roma Monchi Il ds della Roma Monchi ha parlato nel post partita del rigore assegnato alla Fiorentina durante la sfida di questo pomeriggio contro i giallorossi. Il match, che è finito in pareggio, ha visto nel suo svolgimento giudicare dall’arbitro un episodio dubbio, che il dirigente sportivo ha commentato a Sky ...

Di Maio : sotto attacco - Dobbiamo restare uniti Fattori (5S) : dovrebbero rincorrerci col forcone : «È bene avere molto chiaro che dalla compattezza della testuggine del Movimento dipende non solo il futuro del governo, ma anche quello del nostro Paese»

F1 - Arrivabene : «Dobbiamo conquistare le nuove generazioni» : Non c'è un'unica risposta su come farem bisogna in ogni caso guardarsi intorno e capire che il mondo dell'entertainment è tanto cambiato rispetto al passato '. Tutto sulla F1 Piloti e scuderie F1 ...

Italia 5 stelle - vox sull’esperienza di governo : “Salvini? Non ci fidiamo - Dobbiamo stare attenti. Ma non c’è alternativa” : “Un “rospo da ingoiare” pur di non perdere “l’occasione di stare al governo”. Così i militanti del Movimento 5 stelle, arrivati al Circo Massimo di Roma per la due giorni di Italia 5 stelle, definiscono l’intesa con la Lega. Soprattutto alla luce dei contrasti sul condono e sul decreto fiscale. “Bisogna stare attenti, dobbiamo controllare. Sappiamo chi è Salvini, non ci fidiamo. In passato ha ...

Torino - Sirigu : 'Tante insidie col Chievo - Dobbiamo stare attenti' : Salvatore Sirigu , portiere del Torino , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: ' Ci sono molte insidie in una gara come questa , soprattutto l'approccio mentale sarà molto importante. Il Chievo è una squadra consolidata, sa come uscire ...

Napoli - Mertens : 'Juve esperta - Dobbiamo protestare meno' : Dries Merte ns, attaccante del Napoli , parla a Sky Sport dopo il ko con la Juve: 'E' sempre difficile parlare nel post partita. Abbiamo fatto bene all'inizio, loro hanno mostrato qualità ed esperienza alla distanza. Abbiamo creato tanto e peccato in ...

Serie A Udinese - Scuffet : «Dobbiamo restare umili» : UDINE - "Chievo? Al di là delle mie parate bisogna vedere la partita nell'insieme, soffrendo solamente subito dopo il vantaggio" . Simone Scuffet , portiere dell' Udinese , fa il punto della ...

MotoGP Aragon - Marc Marquez : «Dobbiamo restare concentrati» : ALCANIZ - Marc Marquez detiene il record di successi sul circuito di Aragon, essendo riuscito a imporsi 4 volte al Motorland - una in Moto2 e tre in MotoGP - e infatti alla conferenza dei piloti ha ...

