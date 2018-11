ilfattoquotidiano

: Dobbiamo disintossicarci dall’uso eccessivo di smartphone. Dove? Nei paradisi tropicali - Cascavel47 : Dobbiamo disintossicarci dall’uso eccessivo di smartphone. Dove? Nei paradisi tropicali -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Alzi la mano chi non controlla le notifiche sulloalmeno una volta all’ora, anche in vacanza. Nei casi più gravi si parla addirittura di una patologia riconosciuta, che va sotto il nome di nomofobia, ossia della paura incontrollata di rimanere sconnessi dalla rete di telefonia mobile. C’è fior di centri specializzati nella cura di questo disturbo, ma se preferite, per guarire potete andare a Bali nelle prossime vacanze.I gestori di un resort dell’isola indonesiana, infatti, hanno deciso di offrire ai clienti un “servizio” di disintossicazione da dipendenza digitale. Consiste in una semplice regola: sono vietati gli(e tablet ovviamente) a bordo piscina. L’idea è di incentivare gli ospiti ad ammirare il panorama dell’isola e socializzare fra loro “di persona”. Non a trascorrere il tempo a fissare uno schermo ...