Dl sicurezza | M5S ritira tutti gli emendamenti Testo in Aula lunedì

Dl sicurezza - dissidenti M5s ritirano gli emendamenti : Il Pd protesta e abbandona i lavori : I dissidenti del Movimento 5 Stelle alla Camera sul decreto sicurezza hanno deciso di ritirare gli emendamenti presentati. Nessuna protesta e nessun cambio del provvedimento, dunque, che lunedì verrà approvato alla Camera. In commissione Affari costituzionali si dovranno votare 600 emendamenti entro stasera, ma il Pd denuncia che non ci sarà alcuna discussione e abbandona i lavori.Continua a leggere

Dl sicurezza - torna il sereno nel governo : M5s ritira gli emendamenti al decreto. Lega : “Esito di accordi presi dai vertici” : Dopo l’incidente sull’emendamento al decreto anticorruzione e l’altissima tensione tra i due alleati di governo, sembra esser tornato il sereno tra Lega e Movimento 5 Stelle. La prova è arrivata in giornata, con M5s che ha ritirato gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Un provvedimento su a cui il Carroccio tiene moltissimo. “Sta andando tutto molto veloce il lavoro in ...

Anticorruzione e sicurezza : voto di fiducia supererà i contrasti Lega-M5s? : Dopo il via libera di ieri alla Camera, il ddl Anticorruzione passa al Senato dove potrebbe subire lo stesso percorso. Così come per il decreto sicurezza che arriverà lunedì a Montecitorio -

Salvini all'incasso. M5s ritira gli emendamenti del Dl sicurezza in segno di tregua. Il leghista lo blinda con la fiducia : M5s ha scaricato la pistola degli emendamenti sul decreto Sicurezza. In segno di pace nei confronti di Salvini, dopo che quest'ultimo ha dato il suo placet al Ddl anticcoruzione. Le cinque proposte di modifica messe sul tavolo della commissione Affari costituzionali dal Movimento 5 Stelle sono state ritirate oggi, non appena l'esame del decreto legge è iniziato.Erano state piazzate lì per due ragioni: una interna al mondo ...

Tensione al Csm : i laici vicini al M5s fanno marcia indietro sul parere sul dl sicurezza : Nei giorni carichi di Tensione per il governo giallo-verde, al plenum del Csm arriva a sorpresa la marcia indietro dei laici di area M5S sul parere che segnala criticità nel Dl sicurezza e la violazione di obblighi e garanzie di rango costituzionale nella parte che riguarda l'asilo e i migranti. O meglio, giunge il ripensamento del relatore, il professore Alberto Maria Benedetti, che si astiene con il collega Fulvio Gigliotti, mentre il ...

Dl sicurezza - Csm approva parere critico. Laici M5s : due astenuti e un contrario. Donati : “Entra nel campo della politica” : Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato a larga maggioranza (con 19 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti) il parere critico sul Dl Sicurezza. Ma si è spaccato: hanno votato sì tutti i togati, il primo presidente e il Pg della Cassazione, Giovanni Mammone e Riccardo Fuzio. Quattro Laici hanno votato contro: oltre ai due della Lega e ad Alessio Lanzi di Forza Italia, anche Filippo Donati del M5s. Gli altri due in quota ...