Diritti tv | la Serie A punta a colmare il gap all’estero | ricavi la metà della Liga

Sky - 595 milioni per i Diritti tv delle serie inferiori inglesi : La notizia del Financial Times Ricco contratto televisivo firmato dalla English Football League, l’organo che gestisce i campionati inglesi al di sotto della Premier League. In tutto, l’ente che regola la Championship (la serie cadetta) e i due tornei di Football League 1 e 2 ha incassato 595 milioni di sterline da Sky.La piattaforma satellitare trasmetterà 138 partite di campionato a stagione, più i playoff e 15 partite di Coppa di ...

Serie A - Diritti tv troppo cari : flop del calcio all’estero : Chissà se e quanto potrà servire l’effetto Ronaldo per aumentare l’appeal all’estero del calcio italiano. Che numeri alla mano sarebbe ben più basso del costo. Possibile? Il dibattito sul tema è rovente. Ma il calcio in tv come prodotto “da esportazione” non sta funzionando. Anzi, proprio guardando alle vendite all’estero viene da pensare a diritti televisivi strapagati e relativo flop (per chi li ha ...

Sole 24 Ore : Serie A - la vendita dei Diritti tv all’estero è un fallimento : Mancano 100 milioni La Serie A da rivendere all’estero non è un buon affare. Ne scrive oggi il Sole 24 Ore, che riserva uno spazio in prima pagina all’operazione dell’intermediario Img, licenziataria per la rivendita all’estero dei diritti tv del nostro campionato. Secondo un’indagine incrociata tra uno studio Pwc e i dati si di SportBusiness, l’azienda che ha investito sulla Serie A ha perso circa 100 ...

DAZN guarda al Sud America e punta ai Diritti di Serie A e Ligue 1 : La piattaforma punterebbe a trasmettere in Brasile e in altri paesi dell'America Latina il campionato italiano e quello francese

Diritti TV e giovani - in Serie A sono solo 14 gli under 21 usciti dai vivai : Ad oggi solo pochi club avrebbero diritto alla ripartizione dei 120 milioni prevista dalle modifiche alla Melandri introdotte con la Legge di Bilancio

Diritti tv - cambia la ripartizione in Serie A : più soldi a chi fa giocare i giovani : Nuova rivoluzione in vista per la Legge Melandri e di conseguenza per la ripartizione dei Diritti tv in Serie A.

Serie A - accordo sui tappetini virtuali : la Juventus cede i Diritti in Italia : I bianconeri hanno deciso di cedere i diritti nazionali ottenendo però di commercializzare autonomamente all'estero questi spazi.

Serie A - il caso dei Diritti tv all'estero : il made in Italy non vola più : L'effetto Cristiano Ronaldo non ha avuto gli effetti sperati, almeno per ora. A livello internazionale la Serie A ha poco appeal. Ecco allora che il gruppo IMG, che nel 2017 si è aggiudicato i diritti ...

Serie A all'estero : non basta CR7 - IMG fatica a vendere i Diritti tv : L'intermediario USA avrebbe finora incassato solo 280 milioni rispetto all'investimento di 380 milioni a stagione

Diritti tv - Img in perdita : Serie A non sfonda all'estero : ... rischiano di causare un buco di circa 100 milioni annui sui conti dell'intermediario Usa , che attualmente ha siglato accordi in giro per il mondo pari a circa 280 milioni di euro. Nelle prossime ...

Le Cronache di Narnia arrivano su Netflix : acquistati i Diritti per film e serie tv : Sette libri, più di 100 milioni di copie venduti ed una saga diventa famosa in ogni angolo del mondo: Netflix si butta nel mondo di una delle saghe letterarie più note, annunciando un accordo pluriennale con The C.S Lewis Company per realizzare film e serie tv tratti proprio da Le Cronache di Narnia, saga di libri scritti dal celebre autore.Di materiale, d'altra parte, ce n'è davvero tanto: scritti tra il 1950 ed il 1956, i sette libri ...

Wildside compra i Diritti del libro di Scurati su Mussolini. Diventerà una serie tv : Wildside ha acquisito i diritti del romanzo 'M. Il figlio del secolo' di Antonio Scurati, edito da Bompiani,, attualmente ai vertici delle classifiche dei libri più venduti in Italia. La casa di ...

Decreto Salvini - Diritti tv solo alle società di Serie A e di B con bilanci certificati : C'è anche una norma sulla certificazione dei bilanci delle squadre dei campionati di calcio di A e B nel Decreto Salvini su sicurezza ed immigrazione. Il testo uscito dal Cdm contiene infatti un ...