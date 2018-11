Diamo uno sguardo a uno dei 300 rarissimi esemplari di Game Boy a tema Fiorentina

Di Maio : nessuno scudo a Bankitalia-Consob - difenDiamo risparmiatori : "Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua ...

Attacchi alla stampa - Bruno Segre : “Soffia vento di destra e la gente non lo percepisce. ChieDiamo rispetto del vivere civile” : “Il fascismo come primo gesto soppresse la libertà di stampa e umiliò gli avversari impedendo loro di rispondere alle calunnie. È un momento difficile perché soffia un vento di destra in Italia”. L’avvocato e giornalista centenario Bruno Segre è intervenuto oggi al presidio organizzato dalla Fnsi e dall’Ordine dei giornalisti per rispondere alle parole dei leader del M5s verso i giornalisti. “I rapporti tra informazione e politica sono stati ...

Pensioni - Salvini : “Penalizzazioni con quota 100? Noi Diamo la possibilità di scelta. Non obblighiamo nessuno” : “Non ci saranno penalizzazioni, si comincerà all’inizio del nuovo anno e ci sarà libertà di scelta: chi vuole, avrà il diritto di recuperare i contributi, di recuperare la propria vita e andare in pensione; chi riterrà di rimanere al proprio posto di lavoro potrà farlo. Noi diamo una opportunità, non obblighiamo nessuno a fare niente“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito al calcolo dell’Ufficio ...

Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York : In occasione del lancio dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google ha aperto un paio di negozi "Google Hardware Store" a New York e Chicago. Ecco come sono L'articolo Diamo uno sguardo al Google Hardware Store di New York proviene da TuttoAndroid.

Cristina Parodi - la risposta di Matteo Salvini : 'Nessuno caccia nessuno. AnDiamo avanti a lavorare' : Per Cristina Parodi , in buona sostanza, il successo politico di Matteo Salvini è dovuto all'ignoranza della gente . Un pensiero, quello della conduttrice de La prima volta su Rai 1, rivelato nel ...