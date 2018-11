Di Maio | scoppia caso a Corleone | cancellato il comizio «Niente legami con parenti dei

Milleproroghe - Maiorino (M5S) contro Renzi : “Fa comizi qui perché in piazza rischia la pelle”. E scoppia la bagarre in Aula : bagarre al Senato durante le dichiarazioni di voto sul Milleproroghe. L’ex segretario dem, Matteo Renzi, accusa il governo sui fondi alle periferie e sui vaccini e terminato il suo intervento lascia l’Aula richiamato dai colleghi quando scoppiano le polemiche a seguito delle dichiarazioni della senatrice pentastellata Alessandra Maiorino: “Il senatore semplice Renzi ci delizia con i suoi comizi non potendoli più tenere in piazza senza ...