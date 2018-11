Di Maio | Pascucci merita espulsione da M5S | ritireremo simbolo

Di Maio : Pascucci deferito a probiviri : 21.02 "Sulla mafia non è concesso neppure peccare d'ingenuità da parte di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche. Ci aspettavamo scuse, non arroganza. Questo non è un comportamento da Movimento 5 Stelle e come tale deve essere sanzionato immediatamente". Così il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post in cui annuncia il deferimento del candidato sindaco a Corleone per il M5s Maurizio Pascucci ai probiviri del Movimento.