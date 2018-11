: #M5s: Di Maio annulla comizio a Corleone dopo dichiarazione del candidato sindaco del Movimento Pascucci, in cui ha… - TgLa7 : #M5s: Di Maio annulla comizio a Corleone dopo dichiarazione del candidato sindaco del Movimento Pascucci, in cui ha… - RaiNews : Corleone (Pa), salta comizio di Di Maio. Il candidato sindaco di M5S, Maurizio Pascucci, nella bufera dopo le polem… - TgrSicilia : Il vicepremier @luigidimaio rinuncia al comizio di chiusura a #Corleone dopo il caso della foto del candidato M5S P… -

"Sulla mafia non è concesso neppure peccare d'ingenuità da parte di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche. Ci aspettavamo scuse, non arroganza. Questo non è un comportamento da Movimento 5 Stelle e come tale deve essere sanzionato immediatamente". Così il capo politico del M5s, Luigi Di, in un post in cui annuncia il deferimento del candidato sindaco a Corleone per il M5s Maurizioaidel Movimento.(Di venerdì 23 novembre 2018)