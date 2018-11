Di Maio | Nessuna guerra all' Ue Ma le misure non cambiano

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...

Manovra - Conte 'Noi responsabili - nessuna ribellione'. Di Maio 'Margini di dialogo'. Salvini 'No a passi indietro' : Il governo sospeso tra la ferma difesa della Manovra così come è scritta e il tentativo di dialogorare con l'Europa. All'indomani della bocciatura da parte della Commissione europea , il premier ...

Tim - Gubitosi verso la carica di ad. Di Maio : «Nessuna preferenza» : Altavilla medita il passo indietro per non spaccare il fronte dei consiglieri Elliott. Per De Puyfontaine è «follia» separare la rete, Tim a rischio smantellamento...

Quando Di Maio predicava "nessuna tolleranza" sugli abusi : Il condono edilizio a Ischia fortemente voluto da Di Maio, e che sta lacerando i Cinque stelle, non è un fulmine a ciel sereno. Un conto, infatti, sono i proclami del sacro blog sulla difesa dell'...

Di Maio : nessuna tutela per banche - noi salviamo solo risparmiatori : Roma, 14 nov., askanews, - 'La nostra scelta è semplice e chiara: nessuna tutela per Bankitalia, Consob e banche. Il governo salva solo i risparmiatori. Su questo non si fanno passi indietro, sia ...

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

Di Maio - nessuna scissione in M5s : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "Pericoli di scissione ? No, assolutamente. Tutti quelli che si sono messi fuori sono scomparsi". Lo dice il capo politico M5s e vicepremier M5s Luigi Di Maio intervistato da ...