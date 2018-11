Di Maio | «In stampa 6 milioni di tessere per il reddito di cittadinanza»|Video

Di Maio : "In stampa 6 milioni di tessere per reddito di cittadinanza" : "Noi abbiamo già dato mandato di stampare i primi 5/6 milioni di tessere elettroniche che saranno carte di credito come tutte le altre". Il vicepremier Luigi Di Maio, ospite ieri sera di 'Piazza ...

Di Maio : la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie : Di Maio: la libertà di stampa è sacra ma non quella di dire bugie Luigi Di Maio in un video su Facebook dopo le polemiche per gli attacchi ai giornalisti che aveva lanciato nel giorno dell’assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi. leggi qui “La libertà di stampa e di informazione per noi è sacra” e si deve garantire che la stampa sia libera “da tutto e tutti”, ma “non può essere libertà di dire ...

Di Maio : libertà di stampa per noi è sacra ma no bugie e offese : Luigi Di Maio torna sulle accuse mosse ai giornalisti, definiti sciacalli e prostitute, scatenando una veemente reazione della stampa italiana. "La libertà di stampa per noi è sacra e deve essere una ...

Stampa - Agcom : "Attacchi ledono libertà" | Giornalisti in piazza | Di Maio : "Dittatura? Parla chi epurò Biagi" : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai Giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una Stampa libera da tutto e tutti

Libertà di stampa - i giornalisti : basta attacchi Fattori (M5s) : ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio : informazione è sacra - ma no bugie : Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

Di Maio e la libertà di stampa : «Chi oggi parla di dittatura ha epurato Biagi» : Il vicepremier in diretta Facebook torna sulla libertà di stampa dopo gli attacchi ai giornalisti dei giorni scorsi: «A breve in parlamento un ddl per incentivare gli editori puri e nuove norme su equo compenso anche per i reporter»

Di Maio : Stampa libera?Da tutto e tutti : 14.55 "La Stampa deve essere libera da tutto e da tutti",dice il vicepremier Di Maio "Porteremo in Parlamento una proposta di legge che incentiva i cosiddetti editori puri,che non hanno interessi politici né economici". "Berlusconi che parla di rischio di dittatura fa un po' ridere. Epurò giornalisti come Biagi,Santoro e Luttazzi", aggiunge Di Maio.E dall'interno del M5S la senatrice Fattori lancia la provocazione: "Coerenza vorrebbe che per ...

