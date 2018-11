Di Maio contro Pascucci dopo foto con nipote Provenzano Niente comizio a Corleone

Di Maio contro il sindaco di Corleone (M5S) - salta il comizio : «No al dialogo con i parenti dei mafiosi» : Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, annuncia che non sarà al comizio inizialmente previsto questa sera a Corleone. «Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone...

L'intervista di Di Maio a Repubblica sullo scontro con l'Unione europea : 'Vedo che ci sono grandi perplessità nei confronti della manovra e da parte nostra ci sarà il massimo dialogo, ma non possono chiederci di tradire gli italiani. Non si tratta di fare la guerra all'...

L'intervista di Di Maio a Repubblica sullo scontro con l'Unione europea : "Vedo che ci sono grandi perplessità nei confronti della manovra e da parte nostra ci sarà il massimo dialogo, ma non possono chiederci di tradire gli italiani. Non si tratta di fare la guerra all'Europa, ma di rispettare le promesse. E non è che facciamo tutto subito perché abbiamo esigenze politiche: il nostro obiettivo è mettere in sicurezza parti di società che non possono aspettare". ...

Manovra - Di Maio : 'No muro contro muro - dialogo a oltranza con l'Ue' : "Non ci deve essere il muro contro muro, ma dialogo ad oltranza". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio a Piazza Pulita in merito al confronto con l'Ue sulla Manovra economica. "Noi - ha ...

Tim-Open Fiber - scioperi al Mise contro 'spezzatino'/ Di Maio 'frena' : "su scorporo nessun progetto" - IlSussidiario.net : Tim, operazione con Open Fiber fa discutere: presidi e scioperi al Mise contro rischio 'spezzatino'. Di Maio frena, 'nessun progetto di scorporo'

"Noi non siamo i traditori". Scontro Di Maio-Salvini : Il voto di ieri alla Camera "è stato fatto per affossare il ddl anticorruzione. È evidente a tutti che noi non siamo stati perché noi, quando abbiamo qualcosa da dire contro, lo diciamo pubblicamente e non ci nascondiamo con il voto segreto".Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei parlamentari del M5S, torna sull'episodio di ieri quando il governo è stato battuto alla Camera al voto segreto e punta il dito contro la Lega."L'emendamento sul ...

Manovra - Di Maio contro la Ue : "Da Bruxelles muro di gomma - noi avanti compatti" : Rep Manovra, Juncker nega l'incontro a Conte. Ma il premier tenta di trattare sulle sanzioni di ALBERTO D'ARGENIO E TOMMASO CIRIACO

Terra dei fuochi - De Luca contro Di Maio : “Opera di mistificazione che danneggia la Campania. Danno di immagine” : “Quello a cui abbiamo assistito in questi giorni è un’opera di mistificazione della realtà che danneggia la Campania, i suoi cittadini e la sua economia”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania esordisce nella conferenza stampa convocata dopo la firma del protocollo d’azione per la “Terra dei fuochi”. Un incontro che ha visto riunirsi nel primo pomeriggio di ieri, nella Prefettura di Caserta, il Presidente del Consiglio ...

M5S - fronda contro la gestione Di Maio del decreto sicurezza : La marea del dissenso monta contro Luigi Di Maio. Il sale della democrazia interna brucia sulle ferite del capo politico ammaccato dai sondaggi e produce parole che sembravano archiviate nel baule della storia parlamentare di questo Paese: «Raccolta firme», «documento di dissenso». ...

Pensioni - scontro Boeri-Di Maio su quota 100 : 'Insostenibile' - 'Si farà' : Queste le due prese di posizione che paiono emergere se si confrontano le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps Tito Boeri (quota 100 è insostenibile) e del vicepremier Luigi Di Maio (quota 100 si farà). Il primo, rilasciando una lunga intervista al Corriere della Sera, ha ribadito le proprie perplessità in termini di costi ed efficacia della misura, mentre il secondo ha sentenziato, a margine di un incontro all'Its Barsanti di ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca contro Matteo Salvini : 'Alt agli inceneritori lombardi' : Pare che Luigi Di Maio sia furibondo con Matteo Salvini per la storia degli inceneritori . Il leader della Lega insiste sul fatto che esiste ormai 'un sistema di termovalorizzatori sicuri' e che ...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno

Scontro su inceneritori - Di Maio : «A qualcuno piacciono ancora - ma sono roba vintage» : «Credo che come sempre alla fine tutte le diversità di vedute nel governo si superano. Quando ci vediamo e ci mettiamo al tavolo alla fine si va sempre va avanti. Ma oggi parlare di...

Inceneritori - è scontro al governo | Di Maio : "E' roba vintage" - Salvini : "La Lombardia non torna indietro" | M5s : nel contratto c'è la chiusura : Sullo smaltimento dei rifiuti nel governo restano sempre due visioni diverse: i termovalorizzatori per il Carroccio, raccolta differenziata per i pentastellati che attaccano anche il "modello" lombardo suscitando la risposta piccata del governatore leghista e del ministro dell'Interno