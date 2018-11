Di Maio cancella il comizio a Corleone | «Niente legami con parenti dei mafiosi»

Di Maio cancella comizio a Corleone : no dialogo con parenti di mafiosi | : "Lo Stato deve stare attento a non avvicinarsi mai a quella gente" afferma il vicepremier dopo l'appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi da parte del candidato sindaco del M5S,Maurizio Pascucci,...

MALTEMPO/ Perché Di Maio e Salvini hanno cancellato il progetto "Italia Sicura"? - IlSussidiario.net : Mettere in sicurezza le infrastrutture richiede un terzo di quanto si spende per la ricostruzione. E sugli alberi che cadono andrebbero coinvolti i Comuni

Governo - Di Maio : “Siamo sotto attacco da parte di chi vuole cancellare diritti. Restiamo compatti” : “Come Governo dobbiamo essere sempre più compatti. Questo è un Governo che può cambiare veramente l’Italia. Se teniamo duro Il 2019 sarà l’anno del cambiamento. Stanno provando a fermarci in tutti i modi: non mi riferisco ai poteri occulti ma a chi non vuole dimostrare che è possibile cambiare le cose senza tagliare diritti e servizi ai cittadini”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine della conferenza stampa di ...