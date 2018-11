Derby di Genova e big match Lazio-Milan nella 13esima di Serie A | impegni in discesa per

calcioweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) Dopo la scorpacciata di nazionali, torna in campo laA con un sabato di grandi anticipi: scendono in campo Juventus, Inter e Roma rispettivamente contro Spal, Frosinone e Udinese. I bianconeri inseguono la dodicesima vittoria in 13 gare e la strada è tutta in. Non sarà certo la Spal a fermare la marcia della capolista, nettamente favorita dagli analisti di Sisalpoint: il segno 1 è a un rasoterra 1,15, il successo dei ferraresi avrebbe del clamoroso ed è dato a 21 volte la posta. Alta anche la quota pareggio, a 7,50. Ronaldo sempre più imprescindibile per Allegri, la sua doppietta è a 3,50, a 9,00 la tripletta. Da quando è in Italia, a CR7 manca il gol da una magia su punizione diretta ma contro la Spal potrebbe arrivare il primo, offerto a 9,00. L’Inter cerca riscatto dopo il capitombolo con l’Atalanta. I nerazzurri ospitano il Frosinone, inutile da 4 ...