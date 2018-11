Derby della Lanterna | Giorgio Porrà racconta ' Zena' nell' Uomo della Domenica

Barilla-Ferrero - Derby sulla crema alla nocciola. Parma lancia l'assalto al regno della Nutella : MILANO - Barilla contro Ferrero. Pan di Stelle contro Nutella. Gli scaffali dei supermercati mondiali si preparano ad assistere a un redde rationem, tutto italiano, del tutto inatteso: il derby della ...

Serie A - gli arbitri della tredicesima giornata : Derby di Genova a Doveri : Riprende il campionato, dopo la sosta per le nazionali, con due partite delicate previste per la 13giornata di campionato. Su tutte, l'incontro tra Genoa e Sampdoria: per questa sfida il designatore ...

Genoa-Sampdoria - il primo Derby dopo il crollo del ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Parma-Sassuolo - pronostico : probabile un pareggio nel Derby della 13ª giornata di Serie A : Parma-Sassuolo sarà il lunch match di domenica 25 novembre, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Il derby emiliano sarà una delle partite più interessanti del campionato, perché entrambe le squadre sono più o meno sullo stesso livello tecnico separate solamente da due punti in classifica. Il risultato più probabile sarà un pareggio o in alternativa la vittoria dei padroni di casa. Numeri e precedenti tra Parma e ...

Costanzo : Abramo ha perso il "Derby" per la Presidenza della Regione con Occhiuto : Annesso ci sarà il Museo della Scienza. Catanzaro: viviamo di ricordi, il Politeama, il San Giovanni. E' stato questo un innocente 'gioco' che ci permette di dire che la 'Catanzaro da bere' di Sergio ...

Cina e Usa - il Derby della leadership globale può portare alla guerra fredda : I cinesi vogliono solo una posizione nel mondo che corrisponda alla loro quota del Pil mondiale. Non credo poi possa nascere una nuova guerra fredda. La Cina non ha un blocco di alleati come lo aveva ...

Volley – Le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista del Derby con Monza : Clevenot e Kozamernik in coro: le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista della sfida di domenica contro Monza Si avvicina nel migliore dei modi al derby la Revivre Axopower Milano che, rilanciata in classifica con due vittorie consecutive, prepara la sfida contro Monza di domenica 11 novembre al PalaYamamay di Busto Arsizio. Il successo in terra ciociara contro Sora ha rafforzato le sicurezze della formazione di ...

Milan - Gattuso torna sul Derby : “Higuain nervoso - ma la colpa è della squadra al 70%” : A un giorno dal ritorno in campo per il match di Europa League contro il Betis, determinante per la qualificazione ai sedicesimi di finale, Rino Gattuso è tornato sul derby perso domenica sera e sulle difficoltà palesate da Higuain: “Non siamo stati bravi noi a fargli arrivare dei palloni. Penso che il 70% sia colpa della squadra, il 30% sua. Lui si è innervosito, noi non l’abbiamo messo in condizione di esprimersi al massimo. ...

Wanda Nara - il look nerazzurro porta fortuna nel Derby : tutti i dettagli del costoso outfit della moglie di Icardi [GALLERY] : Wanda Nara predilige un look nerazzurro firmato Balmain per il derby di Milano, la moglie di Icardi splendida sugli spalti di San Siro Wanda Nara, al termine dei 90 minuti di gioco tra Inter e Milan a San Siro, si è resa protagonista di una scena romantica. Mauro Icardi, dopo la fine della partita e quindi dopo aver realizzato il gol che ha consegnato la vittoria ai nerazzurri nel recupero, si è diretto verso la bionda moglie e l’ha ...

Serie A - la moviola della 9ª Giornata : giusto annullare i due gol nel Derby. A Nainggolan manca un giallo : L'arbitro Guida a colloquio con Icardi nel derby. Ansa Var protagonista a San Siro: l'arbitro Guida attende che l'ausilio della tecnologia confermi il fuorigioco sull'azione del gol al 12'. Check di ...

Il Derby della Madonnina e la nuova chance di Ventura : FROSINONE-EMPOLI (domenica ore 12.30, arbitro Orsato di Schio) – Il Frosinone si ripresenta dopo venti giorni di ritiro, Longo ha salvato la panchina nonostante la sconfitta di Torino, in casa granata: è bastata una prestazione convincente per conservare il posto. Condizione che potrebbe non essere

Derby della Madonnina : probabili formazioni di Inter " Milan : Il match inizierà domenica 21 ottobre alle 20:30 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A oppure in streaming su Sky Go. La tattica di gioco Quella di domenica sarà una sfida molto Interessante ...

Politano - voglia di Derby : 'Ci farà capire se l'Inter potrà dare fastidio. Sentiamo il calore della gente' : Qualche difficoltà iniziale nell'ambientarsi, cosa più che giustificata per chi veniva da un altro mondo. Poi l'esordio in Champions e il gol al Cagliari come momenti di svolta. Sempre in campo, ...

Serie A– Dopo le due settimane di sosta, la Serie A è pronta a riaprire i battenti. Lo farà sabato pomeriggio alle ore 15:00, quando la Roma ospiterà una Spal a caccia di riscossa dopo le recenti uscite negative. Gli emiliani, fermi ai 9 punti raccolti nelle prime 4 giornate, arrivano all'Olimpico dove troveranno una […]