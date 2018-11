Da oli vegetali biocarburante per mezzi raccolta

Dagli oli vegetali biocarburante per i mezzi di raccolta : Trasformare l’olio vegetale esausto in biocarburante per alimentare i mezzi aziendali della raccolta rifiuti di Hera. E’ questo l’obiettivo della partnership siglata da Eni e Hera in un’ottica di promozione di un modello di economia circolare. L’accordo prevede che gli oli vegetali esausti di uso domestico, come quelli di frittura, recuperati da Hera attraverso circa 400 contenitori stradali e in circa 120 centri di raccolta, ...