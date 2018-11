Cronaca di un' altra giornata di ordinario scontro con l' Europa

agi

: RT @ginugiola: Licenziato, rientrò da proprietario Muscia ora salva un’altra azienda - enricocossutta : RT @ginugiola: Licenziato, rientrò da proprietario Muscia ora salva un’altra azienda - RaffiCracco : Domani sarà peggio di oggi Non c’è sole, non più raggi sui ragazzi selvaggi T’immagini? Se fosse sempre domenica, e… - Rebo1976 : ormai Beppe Fiorello supera anche #Lercio Licenziato, rientrò da proprietario Muscia ora salva un’altra azienda -

(Di venerdì 23 novembre 2018) È ancoratra il governo e l'. Dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue, continua il botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e Pierre Moscovici tra "letterine di Babbo Natale" e "mercanti di tappeti o di accattoni" per usare le parole del vicepremier leghista.Nel mezzo, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un'informativa urgente in aula alla Camera ha spiegato che se arriverà l'infrazione, il governo chiederà "tempi molto distesi per consentire alla manovra economica di produrre i suoi effetti sulla crescita e, grazie a questo, di ridurre il debito pubblico". Ma i toni del confronto restano aspri. Ieri il vicepremier leghista Salvini aveva detto caustico: "È arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale" e poi ...