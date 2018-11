Cremonini | dal 7 dicembre il nuovo lp ' Possibili Scenari per pianoforte e voce'

Cesare Cremonini nei palazzetti : cosa aspettarsi dal nuovo tour : Cesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua prima a San SiroCesare Cremonini alla sua ...

Cremonini Live 2018 – Oltre 150.000 biglietti venduti : dal 3 novembre al via il tour nei palasport : Oltre 150.000 biglietti venduti per il ‘Cremonini Live 2018’, il tour invernale che avrà inizio il 3 novembre da Mantova e toccherà diverse città di tutta Italia Sono Oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour invernale nei palasport “Cremonini Live 2018” che partirà il 3 novembre da Mantova e che terminerà il 16 dicembre con la terza data al Mediolanum Forum di Milano. Dopo i quattro concerti negli stadi, grande successo ...

Alessio Cremonini : “Stefano non era caduto dalle scale - lo sapevamo. Ma nove anni sono troppi” : Una notizia come quella di questa mattina – l'accusa fatta dal carabiniere Francesco Tedesco ai due colleghi di aver pestato Stefano Cucchi – ha turbato in maniera positiva Alessio Cremonini, il regista di "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita del geometra romano morto nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, dopo essere stato prima accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi picchiato da ...

Annunciato il nuovo singolo di Cesare Cremonini a un mese dall’avvio del tour : audio e testo : Il nuovo singolo di Cesare Cremonini è Possibili scenari. Il prossimo estratto dall'ultimo disco di inediti arriva a poco meno di un mese dall'avvio delle date nei palasport che saranno aperte dal concerto al Palabam di Mantova nel quale l'artista bolognese terrà la data di apertura. Dopo Poetica, con il quale ha aperto il suo nuovo corso discografico, ma anche Nessuno vuole essere Robin e Kashmir-Kashmir, Cesare Cremonini è ora pronto a ...