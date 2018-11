Cozze alla diossina | da Taranto verso tutta l' Italia

Cozze ‘alla diossina’ - Coldiretti : “Bene l’operazione della Capitaneria” : “Bene l’operazione congiunta di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Taranto. Il comparto della pesca e dell’acquacoltura in provincia di Taranto va salvaguardato e promosso perche’ la filiera ittica e’ il secondo comparto per importanza che conta 384 imprese attive, ossia il 20,9% sul totale provinciale”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Taranto, Alfonso Cavallo, commentando l’operazione che ...

Commercializzavano "Cozze alla diossina" - sette arresti : La guardia costiera della città jonica pone fine alla illecita vendita di cozze contaminate grazie all"operazione "Passo e Chiudo". sette custodie cautelari, tra carcere e domiciliari, per furto e ricettazione al commercio di alimenti altamente tossici grazie alla contraffazione dell"etichettatura. Il tutto ha origine dalle denunce di vari miticoltori vittime di numerosi furti per consentire all"organizzazione criminale di contraffare la ...

Salmonella nelle Cozze provenienti dalla Grecia : il Rasff lancia l'allarme : Ancora una volta ci troviamo a parlare di allarmi alimentari riguardanti le cozze, in questo caso non provenienti dall'Italia bensì dalla Grecia. Si tratta di alcuni esemplari di molluschi contaminati da Salmonella che per tale motivo sono posti sotto l'attenzione dei consumatori, i quali potrebbero essere esposti a serie conseguenze fisiche se consumassero i prodotti contaminati. Quanto rivelato dal Rasff Food and Feed Safety Alerts - European ...

Cozze contaminate da Escherichia Coli : l'allarme del Rasff e i consigli per i consumatori : L’ultimo allarme sulle Cozze contaminate è stato segnalato, poche ore fa, dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Secondo il comunicato si tratta delle Cozze vive della specie ‘Mytilus Galloprovincialis’ provenienti dai mari della Grecia. I mitili sottoposti al controllo sarebbero risultati altamente contaminati dal batterio dell’Escherichia Coli, con valori oltre i limiti consentiti dalla legge. Cozze ...

