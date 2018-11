Cozze ‘alla diossina’ | Coldiretti | “Bene l’operazione della Capitaneria”

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) “Bene l’operazione congiunta di Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Taranto. Il compartopesca e dell’acquacoltura in provincia di Taranto va salvaguardato e promosso perche’ la filiera ittica e’ il secondo comparto per importanza che conta 384 imprese attive, ossia il 20,9% sul totale provinciale”.Lo afferma il presidente diTaranto, Alfonso Cavallo, commentando l’operazione che ha sgominato la presunta banda criminale che rubavaallevate in mare, anche nella zona interdetta per la presenza oltre soglia di diossina e Pcb senza, poi, sottoporle ad alcuna depurazione primavendita ai consumatori finali, togliendo reddito alle imprese ittiche e creando seri pericoli alla salute pubblica.“L’incidenza delle imprese dell’economia del mare sul totale – aggiunge Aldo De Sario, direttore ...