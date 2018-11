Così l' uomo andrà a vivere sulla Luna | il progetto anche italiano per la base

'Manuale di volo per uomo' - Così Cristicchi 'canta' a Foggia il miracolo della vita : Dei tanti invisibili delle nostre città, chi penserebbe che hanno un mondo meraviglioso attorno a sé? Eppure anche questo accade a chi sa guardare quanto lo circonda con occhi speciali e a chi tiene a mente il monito: "ricorda che la felicità sta nelle piccole cose". ...

Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo : “Sei Così felice” : Barbara d’Urso si è fidanzata? Spuntano foto: il gossip di Signoretti a Pomeriggio 5 Ucci ucci sentiamo odor di caffettucci… e gossip! Si è parlato di Barbara d’Urso fidanzata oggi a Pomeriggio 5. Tra gli ospiti del salotto di oggi c’era anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo (e non di Visto, come erroneamente ha detto […] L'articolo Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo: ...

Uomini e Donne/ Video - Pamela Barrera sfila in rosso e conquista tutti : "Così si seduce un uomo" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Pioggia di critiche per Gemma Galgani: ecco la reazione della dama a queste e all'intervista di Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:00:00 GMT)

“Così i robot umanoidi suggeriscono all’uomo un nuovo concetto di vita” : I robot umanoidi hanno la capacità di plasmare le nostre idee e perfino la concezione stessa della vita: per questo rientrano nella nuova categoria delle “macchine allusive”, ovvero una classe di tecnologie capaci di spingerci in modo naturale e quasi impercettibile ad allargare i nostri orizzonti e sviluppare nuove credenze, perfino a riconsiderare il concetto di vita al di là dei tradizionali confini biologici. A indicarlo è uno ...

Clima - il riscaldamento globale è una vera e propria “questione di vita o di morte” : ecco gli effetti sull’uomo e gli ecosistemi di un aumento di soli 0 - 5°C : Prevenire un singolo grado extra di riscaldamento potrebbe fare una differenza di vita o morte nei prossimi decenni per moltitudini di persone ed ecosistemi sul nostro pianeta, che si sta scaldando molto velocemente, secondo un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che fornisce purtroppo poche speranze sul fatto che il mondo sia all’altezza della sfida. Nel documento di 728 pagine, l’organizzazione delle Nazioni Unite ...

Gf Vip - Silvia Provvedi gela Corona : "Non parlo di un uomo Così piccolo" : Dopo aver passato una notte nella Caverna del Gf Vip, alla fine Silvia e Giulia Provvedi sono entrate dalla porta rossa. Ma prima di raggiungere gli altri compagni di avventura - come tutti - hanno ...

Malformazione choc. Nasce “Così” e sa che nessun uomo mai la amerà : È nata con un difetto sul volto molto evidente e ha sempre creduto che avrebbe vissuto una vita a metà. Cassandra Hall, 23 anni, di Laguna Hills in California, era sicura che non avrebbe mai trovato l’amore della sua vita per via del suo aspetto diverso da quello di una “persona normale”. La ragazza è nata con una grossa voglia sul volto e delle labbra particolarmente carnose, labbra che chiunque la incontri non può non notare. Queste ...