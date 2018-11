Corona-Argento | storia falsa e contratto da 100 mila euro L’indiscrezione choc

Alberto Dandolo : 'Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente - Asia Argento' : Alberto Dandolo in queste ore su Dagospia, ha ipotizzato che alla base del flirt tra Asia Argento e Fabrizio Corona , potrebbe esserci un presunto contratto di lavoro. “Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente : Asia Argento. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva, sia costato circa 100 mila euro”, con queste parole il giornalista avrebbe puntato il dito contro Asia e Fabrizio. Secondo quanto rivelato da Dandolo il ...

