Corleone | Pascucci | ' Non voglio il voto dei mafiosi'

Corleone : Di Maio - 'Pascucci merita l'espulsione' : Il vicepremier Luigi Di Maio ha chiesto ai probiviri del M5s di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, il candidato sindaco al comune di Corleone che aveva affermato di voler '...

Corleone : Di Maio - "Pascucci merita l'espulsione" : Il vicepremier Luigi Di Maio ha chiesto ai probiviri del M5s di avviare il procedimento disciplinare per Maurizio Pascucci, il candidato sindaco al comune di Corleone che aveva affermato di voler "riaprire il dialogo con i parenti dei mafiosi". Lo scrive Di Maio su Facebook. "Secondo me, vista la gravità - sottolinea Di Maio - merita il massimo della sanzione, cioè l'espulsione dal Movimento 5 Stelle. ...

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...