Corleone | il candidato del M5s | “Non voglio i voti dei mafiosi Rottura con Di Maio? No

Corleone : dall’Arci della Toscana alla Sicilia. Chi è Maurizio Pascucci - il candidato M5s scomunicato da Luigi Di Maio : Dal Pci al M5S. Dall’antimafia all’appello “al dialogo con i parenti dei mafiosi”. Passi lunghi quelli compiuti da Maurizio Pascucci, toscano di Cecina, classe 1964, candidato a sindaco per i Cinquestelle nel comune di Corleone, il paese di Totò Riina. Da qualche anno Pascucci si è trasferito a Corleone ma in Toscana lo ricordano bene e in molti sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni e dalla sua foto con il nipote acquisito di Provenzano. ...

Luigi Di Maio : "Non sarò al comizio a Corleone. Dal candidato M5s parole gravi" : Luigi Di Maio non sarà presente al comizio dell'aspirante sindaco pentastellato di Corleone: "Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S che voleva aprire il dialogo con i parenti dei mafiosi (..) Sono sicuro che quella dichiarazione sia stata fatta in buona fede ma quel concetto è pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo", ha affermato.Maurizio ...

M5s - candidato Corleone pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio fa saltare il comizio : “I voti di quelli ci fanno schifo” : Luigi Di Maio ha fatto saltare il comizio a Corleone in Sicilia, dopo che il candidato sindaco M5s Maurizio Pascucci ha pubblicato su Facebook una sua foto insieme al nipote di Provenzano. L’aspirante primo cittadino, già collaboratore del senatore Mario Giarrusso, si è giustificato dicendo di voler aprire un dialogo con le famiglie dei mafiosi: “Delusione per i maldicenti”, ha scritto nella didascalia dello scatto diffuso in ...