Corleone | Di Maio | Pascucci merita l' espulsione

Corleone - Di Maio cancella il comizio : “Non vogliamo i voti di certa gente” : Corleone, il candidato sindaco del M5S pubblica una foto con il nipote di Provenzano al bar e dichiara di voler aprire i dialoghi con i parenti della mafia, allora Di Maio cancella il suo intervento Le polemiche sono scoppiate dopo che il candidato sindaco dei 5 Stelle a Corleone, Maurizio Pascucci, ha postato su Facebook una foto assieme a Salvatore Provenzano, nipote acquisito dell’ex capo di Cosa Nostra. L’immagine ritrae i due ...

Corleone - il candidato del M5s : “Non voglio i voti dei mafiosi. Rottura con Di Maio? No - mi scuso per la foto” : “Il mio obiettivo era dialogare con un parente di un mafioso che sceglie di non intrattenere più rapporti con lui”, perché “i parenti dei mafiosi che decidono di non dare continuità a questi rapporti non vanno condannati”. Così Maurizio Pascucci, candidato del M5s a Corleone, dopo la polemica sulle sue frasi in favore dei parenti di mafiosi e sulla foto insieme a Salvatore Provenzano. Il candidato sindaco ha spiegato di ...

Corleone - candidato sindaco M5S : “Dialogo con i parenti dei mafiosi”. Di Maio lo molla : “Grave” : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha annullato la visita organizzata nella cittadina siciliana per questo pomeriggio. La decisione è stata presa in risposta alla bufera scatenatasi sul candidato sindaco pentastellato Maurizio Pascucci, reo di aver pubblicato sui social una foto con un nipote del boss Bernardo Provenzano e di essersi detto d'accordo ad aprire un dialogo con i parenti dei mafiosi.Continua a leggere

