Corleone | Di Maio cancella il comizio | “Non vogliamo i voti di certa gente”

blogitalia.news

: Corleone, candidato M5s pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio annulla comizio: “I voti di quelli ci fanno sc… - petergomezblog : Corleone, candidato M5s pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio annulla comizio: “I voti di quelli ci fanno sc… - SVignaroli : STASERA Luigi Di Maio avrebbe dovuto essere a #Corleone per la chiusura della campagna elettorale. PREFERISCO PERDE… - fattoquotidiano : #Corleone, il candidato sindaco #M5S posa in foto con un parente di Provenzano. Di Maio furioso: 'Sei fuori'. Megli… -

(Di venerdì 23 novembre 2018), il candidato sindaco del M5S pubblica una foto con il nipote di Provenzano al bar e dichiara di voler aprire i dialoghi con i parenti della mafia, allora Diil suo intervento Le polemiche sono scoppiate dopo che il candidato sindaco dei 5 Stelle a, Maurizio Pascucci, ha postato su Facebook una foto assieme a Salvatore Provenzano, nipote acquisito dell’ex capo di Cosa Nostra. L’immagine ritrae i due nel bar di Provenzano ed è accompagnata da una frase: “Un buon caffè con Salvatore. Delusione per i maldicenti…”. Lo stesso Pascucci ha dichiarato di voler “rilanciare un movimento per la legalità che qui ha sempre perso ma ha sempre combattuto. Intendo aprire un dialogo con i familiari dei mafiosi: non chiedo di rinnegare i parenti ma di prendere le distanze dalle loro storie”.Il cambio di programma – Nel ...