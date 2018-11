Coppa Italia | la Pro Nissa continua a vincere Battuto l' Atletico Campobello

Coppa Italia - serie C1 : la Pro Nissa continua a vincere : Andando alla cronaca, gara accesa agonisticamente ma molto corretta tra le due squadre. Partono forti gli ospiti che cercano di sorprendere i biancorossi con un pressing alto e con il portiere in ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air : italiani eliminati in qualifica a Pechino - guida Thorgren : A Pechino (Cina) sono andate in scena le qualifiche della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard big air. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i tre azzurri impegnati nel turno eliminatorio, i nostri portacolori non sono riusciti a qualificarsi all’atto conclusivo che si disputerà domani: Emiliano Lauzi ha chiuso in 20esima posizione (72.25, ottavo nella prima heat a 12.75 punti dal pass per la finale), Nicola ...

Coppa del Mondo di Big Air - azzurri eliminati nelle qualificazioni di Pechino : Lauzi il miglior italiano : Big air, azzurri fuori nelle qualificazioni a Pechino: il migliore è Lauzi a 12.75 punti dalla finale, più lontani Liviero e Zulian Nessun azzurro in finale nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di big air. A Pechino, non ce l’hanno fatta Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian, classificatisi rispettivamente al 20°, 25° e 34° posto complessivo delle qualificazioni che si sono svolte nella notte italiana. Il ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Lake Louise arrivano gli uomini-jet. Azzurri a caccia del primo podio italiano della stagione : La velocità sarà la protagonista del fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci Alpino. Gli uomini-jet aprono la loro stagione a Lake Louise, dove sono in programma una discesa (sabato) ed un superG (domenica). A differenza di quanto accade nelle discipline tecniche, dove il cerchio dei favoriti si ristringe intorno a due o al massimo a tre atleti, nella velocità regnano sicuramente l’equilibrio e l’incertezza. Sono davvero ...

Pista Lunga – L’Italia in Giappone per la seconda tappa di Coppa del Mondo : La Nazionale del c.t. Marchetto pronta al secondo appuntamento del circuito internazionale con Giovannini e Lollobrigida attesi protagonisti. Grande attenzione alle Mass Start e alle gare a squadre Tutto pronto a Tomakomai, in Giappone, per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. Dopo la prima uscita della scorsa settimana ad Obihiro, la Nazionale italiana del c.t. Maurizio Marchetto si prepara ad un altro week-end ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per l’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf – Italia 9ª nella Coppa del Mondo : in testa un particolare terzetto : L’Italia (Andrea Pavan e Renato Paratore) inizia la Coppa del Mondo posizionandosi al 9° posto: in testa il terzetto formato da Inghilterra, Australia e Corea L’Italia (Andrea Pavan/Renato Paratore), nona con 65 (-7) colpi, ha iniziato a buon ritmo la 59ª edizione della ISPS HANDA Melbourne World Cup of Golf, la Coppa del Mondo a squadre che si sta svolgendo al Metropolitan Golf Club (par 72). Nel primo giro, disputato con formula ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : a Ruka la prima tappa stagionale. Akito Watabe favorito - l’Italia punta su Alessandro Pittin : Questo fine settimana a Ruka si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare il via alla stagione del massimo circuito internazionale. Si partirà come di consueto con il Provisional Competition Round (venerdì 23 alle 15.00), in cui l’obiettivo degli atleti sarà quello di entrare nei primi 50 per ottenere la qualificazione alla Gundersen di sabato, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia anziana nelle discipline veloci - servono volti nuovi. Buzzi il più atteso - ultima chiamata per Casse : Esordio stagionale per la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Questo fine settimana il Circo Bianco si è trasferito in Nord America e per la precisione in Canada a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Grande attesa per la squadra azzurra, anche perchè su questa pista gli Italiani hanno spesso raccolto ottimi risultati e dunque vogliono ottenere il primo podio dell’anno. Sarà la solita Italia ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : cosa aspettarsi dall’Italia? Federico Pellegrino il faro - De Fabiani al bivio. Servono segnali dai giovani : L’Italfondo al maschile riparte per un nuovo quadriennio olimpico da una grande certezza e tante speranze. La certezza è sempre la stessa da qualche stagione, porta il nome di Federico Pellegrino e sulla sua classe nelle sprint la squadra azzurra di sci di fondo ha costruito gran parte delle sue fortune degli ultimi anni, compresa la medaglia d’argento olimpica a completamento di un quadriennio di grandissimi risultati per l’azzurro. Tutto ...