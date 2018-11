Contro la violenza sulle donne | spettacoli | incontri | camminate e panchine rosse

Non è normale che sia normale : la campagna lanciata dalla Carfagna Contro la violenza sulle donne : E ancora 'Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui ...

Contro la violenza sulle donne iniziative a Pozzallo : Dal 23 al 25 novembre a Pozzallo, una tre giorni per sensibilizzare l'opinione pubblica Contro la violenza sulle donne. Protagoniste le scuole

Giornata mondiale Contro la violenza sulle donne - iniziative in Italia - : Incontri, manifestazioni, mostre e festival si tengono in tutto il Paese il 25 novembre, e non solo, in occasione della ricorrenza nata su iniziativa dell'Onu per sensibilizzare sul tema dell'abuso ...

Nancy Brilli : «La mia rabbia Contro la violenza» : ... oppure per la paura di ritrovarsi sola o anche solo per la vergogna' e che le forze di polizia: 'sono ormai proiettate in un lavoro di rete con il mondo dell'associazionismo e con le strutture ...

ATTUALITÀ Tutte le iniziative organizzate per la Giornata Contro la violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : ATTUALITÀ Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...

Rugby – Le Zebre scendono in campo Contro la violenza di genere : Le Zebre in campo contro la violenza sulle donne al fianco die maschi che si immischiano In occasione della sfida contro gli irlandesi del Munster, che cade proprio il 25 novembre -giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne-lo Zebre Rugby Club ha voluto rinnovare, ampliandolo, l’appoggio già dato nel 2016 e nel 2017 alla campagna di sensibilizzazione di Maschi che s’immischiano contro le violenze di ...

Giornata internazionale Contro la violenza sulle donne - tanti appuntamenti a Bologna e in città metropolitana : Nell'ambito del ciclo di spettacoli e incontri del progetto "Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni", iniziativa che dà voce alle carte dell'Archivio storico provinciale ...

Pesaro - cocktail party alla Stazione Gauss per la giornata Contro la violenza sulle donne : ...si chiama 'Bevi consapevolmente' - spiega Elisabetta Furlani di Percorso Donna - ed è un modo per riflettere profondamente sulla violenza usata nei confronti di tantissime donne in Italia e nel mondo.

A Messina le fotografie di Domenick Giliberto Contro la violenza sulle donne : Diversamente dalla cronaca, però, dove spesso il finale è tragico, nelle mie foto lascio spazio a un messaggio di speranza. Non fermo lo scatto sul delitto, ma un attimo prima. È l'incubo della paura ...

Angelina Jolie Contro violenza e pregiudizi : "Sono orgogliosa di sostenere una causa di questa portata" : Tutti conosciamo Angelina Jolie per essere moglie, madre, attrice e regista. Ultimamente le sue doti sono conosciute anche nell'ambiente filantropico, dato che l'attrice si prodiga in cause umanitarie ...

"Non è normale che sia normale" - la campagna Contro la violenza sulle donne : Un tratto rosso sul viso per dire "non è normale che sia normale": Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, scende in campo su uno dei temi a lei più cari: la violenza contro le donne. "Il ...

Pallavolo – Una schiacciata Contro la violenza sulle donne : la splendida iniziativa della Revivre Axopower Milano : In occasione del match contro Verona del 25 novembre per tutte le donne che si presenteranno in cassa biglietto scontato del 50% La Powervolley Milano scende in campo contro la violenza sulle donne. In occasione del prossimo match casalingo di domenica contro Verona, la società del presidente Lucio Fusaro ha scelto di dare risalto alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre proprio il ...

“Non è normale che sia normale” - 4 storie per lanciare la campagna della Camera Contro la violenza di genere : “Non lo rifarà di nuovo”, “ha detto che mi ama”, “questa era l’ultima volta”. Sono solo alcune delle tante frasi che ogni giorno migliaia di donne vittime di violenza, ripetono a loro stesse. Non chiedono aiuto, spesso per poca fiducia nelle istituzioni, e, quando lo chiedono, per i processi passano anni o ai loro carnefici vengono inflitte pene ‘poco dure’. È la drammatica situazione che ...

Mercato San Severino Citta' Contro la violenza di genere - giovedì 22 al Centro Sociale. : Associazione Italiana Cultura e Sport e si prefigge di affrontare tematiche sociali di rilevante e di stringente attualità. Dopo i saluti del sindaco Antonio Somma, del dirigente scolastico dell'...