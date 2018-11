Contro la violenza sulle donne Napoli sperimenta lo smartwatch che lancia l’Sos 

Federica Pellegrini Contro la violenza sulle donne : 'Denunciare chi maltratta' : ROMA - Anche Federica Pellegrini scende in campo in vista della giornata di domani, dedicata alla violenza sulle donne. ' Vedere una donna in silenzio, chiusa nel suo dolore, senza più voglia di ...

"Rispettale" : su Instagram il sindaco di Milano Sala con il simbolo della giornata Contro la violenza sulle donne : Sala posta una foto con la compagna Chiara Bazoli: nello scatto lui ha un segno rosso sotto l'occhio, simbolo della campagna #nonènormalechesianormale

Roccamandolfi - giornata internazionale Contro la violenza sulle donne - drappo rosso sul balcone municipale : Essere donna il 25 novembre non dovrebbe voler dire solo denunciare, ma l'essere donna dovrebbe significare proporre una propria visione del mondo, vedersi e amarsi come ogni essere umano al di là e ...

Un murales allo Stadio Provinciale di Trapani Contro la violenza sulle donne : “Coloriamo il muro dell’indifferenza”. Con questo slogan la Cgil, la Cisl e la Uil dicono “no” alla violenza sulle donne inaugurando, lunedì alle 11, un murales all’interno dello Stadio Provinciale di Trapani. L’opera, realizzata dall’artista trapanese Nanno Gandolfo, è nata da un’idea della Cgil, della Cisl e della Uil a cui ha collaborato il Trapani Calcio, con il patrocinio dei comuni di Trapani ed Erice. L’iniziativa, promossa in ...

Violenza Contro le donne : a Napoli arriva il braccialetto elettronico : Oltre la metà ha figli, bambini o adolescenti, una su tre è straniera, ma la maggior parte delle vittime di mariti ed ex abita nel Mezzogiorno. E, prima di denunciare, aspetta. E,...

Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne 2018 in tv : i programmi tv a tema : Cosa fanno in tv per la Giornata Mondiale per l'eliminazione della Violenza di genere? Per la Giornata Mondiale contro la Violenza di genere, la tv italiana ha in programma alcuni eventi speciali e appuntamenti a tema. Istituita dall'ONU nel 1999, la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne si celebra ogni 25 novembre: è diventata un'occasione per fare lo stato dell'arte sull'evoluzione culturale delle società, sulla ...

25 novembre : una Giornata per eliminare la violenza Contro le donne : Progressivamente si sono uniti alla commemorazione molti Paesi in tutto il mondo, scegliendo questo giorno per sensibilizzare l'opinione pubblica e per denunciare le numerose forme di maltrattamento ...

Violenza Contro le donne : a Napoli arriva il braccialetto elettronico : Oltre la metà ha figli, bambini o adolescenti, una su tre è straniera, ma la maggior parte delle vittime di mariti ed ex abita nel Mezzogiorno. E, prima di denunciare, aspetta. E, dopo aver chiesto ...

Stupro - abusi e prigionia : tutti i dati sulla violenza Contro le donne : Credit: Getty È una causa di morte e menomazione tanto forte quanto il cancro e genera più danni alla salute degli incidenti stradali e della malaria messi insieme. Una vera piaga sociale che continua a rappresentare un ostacolo nel percorso verso la parità, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani di donne di tutte le età. Le Nazioni Unite si esprimono così, senza mezzi termini, sulla violenza sulle donne. Un dramma dalla portata enorme, che ...

Giornata Contro la violenza sulle donne : Paolo Crepet ci spiega chi sono i violenti - come reagire e il ruolo fondamentale delle madri : Pensi al mondo del blues. Quasi tutte le grandi cantanti di questo genere musicale, da Billy Holiday ad Aretha Franklin, fino a Tina Turner e Whitney Houston , sono state annichilite dalla violenza ...

Calcio campano Contro la violenza sulle donne : in campo con un segno rosso sul viso : Le Società, le atlete, gli addetti ai lavori tutti e il mondo dello sport oggi si fanno ambasciatori della cultura del rispetto e dell'uguaglianza. La partita più importante oggi si gioca su un campo ...

Toscana Aeroporti partecipa alla Giornata Mondiale Contro la Violenza alla Donne : In occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza alle Donne , Toscana Aeroporti , che da quasi tre anni ha avviato il progetto " Toscana Aeroporti per Michela " in memoria della dipendente ...

Carmelo Abbate - attacco alla campagna Contro violenza sulle donne/ "Servono leggi - non chiacchiere e vanità" - IlSussidiario.net : Carmelo Abbate, attacco alla campagna contro violenza sulle donne. "Servono leggi, non chiacchiere e vanità". Ultime notizie

Casellati : "Rete Contro violenza donne" : 18.33 "Fondamentale costruire una rete di tutela preventiva contro la violenza sulle donne".Così la Presidente del Senato Casellati a un seminario sul tema, in Cassazione. "Lo Stato deve garantire alle vittime della violenza domestica una reale protezione e prevenzione". "Serve promuovere -ha affermato la Casellati- una collaborazione interna al sistema giudiziario e in sinergia con le istituzioni attive nella protezione e recupero delle ...