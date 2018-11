Contrasto alla droga | 22 persone finiscono nel mirino della Guardia di Finanza

Casteldaccia - “sindaco e suo predecessore citati alla Corte dei conti per il mancato rispetto norme su Contrasto abusivismo” : La procura di Termini Imerese è al lavoro per capire se il villino nel quale si è consumata la strage dovuta all’esondazione del fiume Milicia fosse regolare o meno. “Un’origine sospetta, vista la vicinanza al corso d’acqua”, dice il procuratore capo Ambrogio Cartosio. Di certo, c’è che la zona a cavallo tra il comune di Casteldaccia e quello confinante di Altavilla Milicia, la stessa dove c’era la casa ...

Contrasto alla criminalità - la GdF per spaccio nigeriano residente in centro d'accoglienza : Pescara - Continua costante, anche nelle aree interne della provincia di Pescara, l’attività delle Fiamme Gialle finalizzate al controllo capillare del territorio e al Contrasto dei traffici illeciti. Militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Popoli, nel corso di attività di prevenzione e Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in località Torre de’ Passeri (PE), hanno intercettato in flagranza un’attività di ...