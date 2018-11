: Secondo @luigidimaio i mercati tifano per la manovra contro la UE. Lo spread riflette l’ansia degli investitori di… - CarloCalenda : Secondo @luigidimaio i mercati tifano per la manovra contro la UE. Lo spread riflette l’ansia degli investitori di… - TelevideoRai101 : Conte:no preoccupato,tutelerò interessi - LNaccarati : RT @alexiattoni: Prime reazioni del governo alla bocciatura della #manovra da parte della #Commissione UE. Tria si dice preoccupato. Salvin… -

"Non sono,sono assolutamente vigile per quanto riguarda la tutela dei nostri". Così il presidente del Consiglio, a proposito delle tensioni con l'Ue sulla Manovra. "Domani incontrerò Juncker. Mi confronterò con lui e gli altri commissari Ue. Spiegheremo le nostre ragioni e spero in un dialogo costruttivo. Ho varie argomentazioni e le esporrò dettagliatamente", aggiunge. In visita a Locri, in Calabria, ha ricordato Francesco Fortugno,vicepresidente del Consiglio regionale ucciso dalla 'ndrangheta nel 2005.(Di venerdì 23 novembre 2018)