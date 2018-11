Conte pronto al round con Juncker | ' Non sono preoccupato ma vigilerò

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

Manovra - Conte : Pronto a confronto costruttivo - sabato vedrò Juncker

Il premier Conte pronto a concedere 1 miliardo di euro per il dissesto. Salvini lo stoppa : "Ne servono 40" : ... dopo le devastazioni di questi giorni, sono anche i dati diffusi da Legambiente, secondo i quali l'Italia è tra le prime nazioni al mondo per risarcimenti da maltempo: sono 61,5 i miliardi di euro ...

Conte in Sicilia : Governo pronto a stato emergenza anche per Nord : Roma, 4 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Sicilia per verificare di persona la situazione nelle zone colpite dal maltempo e per presiedere una riunione sui soccorsi in ...

Real Madrid - Lopetegui ha le ore contate ma ha diretto l’allenamento mattutino : Conte pronto a subentrare : Lopetegui ha diretto l’allenamento del Real Madrid di questa mattina, il tecnico però potrebbe essere esonerato nel pomeriggio, dopo l’accordo con Conte Julen Lopetegui ha le ore contate al Real Madrid ma prima dell’ufficialità del suo esonero, attesa nel pomeriggio, è stato proprio lui a dirigere questa mattina l’allenamento dei ‘Blancos’. Il divorzio dal tecnico sembra ormai scontato dopo la sconfitta ...

Clamoroso Conte : il tecnico ha rescisso col Chelsea - pronto per una nuova panchina! : Antonio Conte ha rescisso col Chelsea preparandosi dunque a vivere una nuova esperienza in panchina: tutti i dettagli Antonio Conte ha rescisso col Chelsea. Questa la notizia del giorno che potrebbe “interessare” diversi campionati. In primis la Premier League, con l’addio definitivo al Chelsea, anche se secondo Sportmediaset proseguirà la causa di lavoro al tribunale di Londra. Il futuro di Conte è però incerto, dato che ...

Il governo conferma il deficit al 2 - 4%. Conte pronto a rispondere a Bruxelles : Il governo non è preoccupato per il declassamento arrivato dall'agenzia di rating Moody's. 'Il downgrade era ampiamente previsto' dice il premier. Ma in italia anche confindustria esorta il governo a ...

Blavatnik pronto a vendere Perform Content per investire di più su DAZN : Il proprietario del Gruppo Perform, starebbe pensando di vendere la sezione Perform Content per concentrare i propri investimenti sulla piattaforma OTT. L'articolo Blavatnik pronto a vendere Perform Content per investire di più su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sarà il sindaco Bucci il commissario per la ricostruzione del ponte Morandi - Conte pronto alla nomina : Sarà Marco Bucci, sindaco della città, il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi. Il premier Conte è pronto a firmare la sua nomina. Il nodo sul nome è stato sciolto dopo un'impasse durata settimane e grazie a una telefonata tra il presidente del Consiglio e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.La regione ha già risposto con parere favorevole.

PONTE MORANDI - Conte : "PRONTO IL COMMISSARIO"/ Decreto Genova alla Camera : Salvini - "si aumenta deficit" : Decreto Genova, Toninelli:"Lo rafforzeremo". Ultime notizie, Toti attacca il ministro delle Infrastrutture: rischio ricorsi per il pagamento del PONTE. CONTE, "a breve nomino il Commissario"

Battlefield 5 pronto a sorprendere dopo il lancio - tanti Contenuti previsti : Continua a crescere a dismisura l'attesa per Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona curata da DICE e pubblicata da Electronic Arts, che dopo le polemiche iniziali inerenti i contenuti rivelati in fase di teaser (donne che combattono?!? Oltraggio! Ndr) e la presa di posizione da parte di sviluppatori e publisher ha proseguito senza deviazioni di sorta lungo la propria strada. Una strada che non si concluderà di ...

Onu - il premier Conte pronto al debutto in Assemblea generale : La settimana che si apre a New York è quella della 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga 18-27 settembre,. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte arriva a New York per ...

Conte pronto a offrire a Trump una mediazione con Teheran : Il premier Conte sarà seduto al tavolo col presidente Trump, durante la colazione offerta dal segretario generale dell’Onu Guterres martedì. Tra i due non è previsto un incontro bilaterale ufficiale, ma quella sarà l’occasione migliore per parlarsi. Il primo obiettivo del capo del governo italiano sarà invitare il leader della Casa Bianca alla conf...