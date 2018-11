Conte prende tempo con l' Ue

Pomigliano d’Arco - gli operai licenziati Fca Contestano Di Maio : “Dicci che non puoi fare niente per noi. Non prenderci in giro” : Il ministro del Lavoro Luigi di Maio, in visita a Pomigliano d’Arco, è stato contestato dai 5 operai Fca licenziati nel 2014 per aver protestato con un fantoccio con le sembianze dell’allora ad Marchionne impiccato. Il vicepremier ha incontrato il gruppo di lavoratori, radunati da Don Peppe Gambardella (“il prete operaio”), in un fuori programma colto in esclusiva dal giornalista si Ala News. Tra questi, Mimmo Mignano e i ...

Chievo Verona - Ventura perde ancora ma sorprende tutti : “sono Contento” : Gian Piero Ventura stranamente contento della sua squadra nonostante la classifica non sorrida ed abbia perso 3 gare su 3 da quando è al Chievo Gian Piero Ventura si è presentato in conferenza stampa dopo la terza sconfitta su altrettante gare da quando siede sulla panchina del Chievo Verona. Dopo lo 0-2 contro il Sassuolo, Ventura ha sorpreso tutti con dichiarazioni che cozzano con i risultati della sua squadra: “Comincio subito a ...

E ora Potere al Popolo se la prende con la Ferragni : "Non fa la chemio - svuota Contenuto nostre battaglie" : Dopo le polemiche per la festa di complenno nel supermercato di City Life , Chiara Ferragni è finita ancora nel tritacarne mediatico. Questa volta a 'spararle addosso' è Potere al Popolo. Il partito, ...

Manovra pronta - ma Conte e Tria mediano con l'Ue. Sul reddito si prende tempo : È 'chiuso' il testo della legge di bilancio . Nel pomeriggio da Palazzo Chigi arriva il segnale atteso: mercoledì la Manovra, varata in Cdm il 15 ottobre, sarà inviata alle Camere, dopo il 'vaglio ...

Tap - Conte agli abitanti di Melendugno : 'I risarcimenti ci sono - ma se c'è colpa prendetevela con me' : Caso Tap , il premier Conte scrive agli abitanti di Melendugno : ' Il complesso delle verifiche effettuate non ci offre alcuna possibilità di impedire la realizzazione del progetto Tap: allo stato, ...

Carrera sicuro : 'Conte può prendere una squadra in corsa' : ... magari alla guida del Real Madrid al posto di Julen Lopetegui : 'Con Conte ci siamo sentiti una settimana fa - ha detto lo stesso Carrera ai microfoni di Rcm Sport -. Ora lui è a Londra. È in grado ...

Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte : «Non ci sono invasioni degli alieni o scie chimiche», ha detto, ribadendo di non poter partecipare al Consiglio dei ministri perché, tra le altre cose, domenica c'è il derby The post Intanto Salvini prende in giro Di Maio e Conte appeared first on Il Post.

Battlefield 5 pronto a sorprendere dopo il lancio - tanti Contenuti previsti : Continua a crescere a dismisura l'attesa per Battlefield 5, il nuovo capitolo della saga sparatutto in prima persona curata da DICE e pubblicata da Electronic Arts, che dopo le polemiche iniziali inerenti i contenuti rivelati in fase di teaser (donne che combattono?!? Oltraggio! Ndr) e la presa di posizione da parte di sviluppatori e publisher ha proseguito senza deviazioni di sorta lungo la propria strada. Una strada che non si concluderà di ...

Torino - Cairo è “sorprendentemente” Contento così : Urbano Cairo soddisfatto del suo Torino in questo inizio di stagione, nonostante i mugugni di parte della tifoseria, il patron loda Mazzarri “Possiamo dire che per ora ci sono state poche partite e tra l’altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, in salita, contro Roma, Napoli e Inter. Poi è arrivata anche l’Atalanta che, dopo un momento difficile dopo l’uscita dall’Europa League, ha ottimi giocatori ed è ben ...

Pallavolo - Mondiale 2018 : Rai 2 si prende le Final Six (tranne la partita in Contemporanea con Pechino Express) : Mondiale 2018 di Pallavolo Il PalaAlpitour di Torino accoglie la fase Finale dei Mondiale 2018 di Pallavolo maschile. Scatta la tre giorni di Final Six, in programma dal 26 al 28 settembre, con l’Italia di Gianlorenzo Blengini impegnata nel doppio confronto con Serbia e Polonia. Pallavolo, Mondiale 2018: la programmazione tv delle Final Six Rai 2 diventa sempre più il canale dei Mondiali di Pallavolo. La rete diretta da Andrea Fabiano, in ...

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...